Estos son los servicios menos conocidos tras la marca Amazon

Muchas de las opciones que tiene la empresa son desconocidas en gran parte del mundo porque solo están a disposición de algún país determinado (normalmente, Estados Unidos), pero eso no quita que no tengan su público y, sobre todo, su utilidad en muchas ocasiones. No son pocas las cosas que ofrece este imperio y que son más que llamativas, por muy desapercibidas que pasen.

Amazon Smile, Web Services, Amazon Launchpad... Hay muchas plataformas detrás del nombre de la multinacional y hoy vamos a conocer un poco más de ellas para saciar la curiosidad y entender hasta dónde llegan todas las posibilidades del sello.

AMAZON GO

Amazon Go es un prototipo de proyecto o servicio instaurado en una única ciudad, pero no por ello menos importante. Se trata de una tienda de alimentación parcialmente automática en la que los clientes entran, cogen el producto que desean y se van, sin necesidad de esperar colas, pagar en caja ni nada por el estilo.

Esto es gracias a una tecnología que detecta cuándo un producto se mueve de su sitio, se vuelve a dejar o se lleva con uno mismo. Todo ello se controla a través de la aplicación Amazon Go, una cesta virtual, y se paga con la cuenta de Amazon.

La única tienda que existe actualmente está en Seattle (Estados Unidos), y de momento está en fase de prueba --solo los empleados de la multinacional pueden acceder a ella--.

AMAZON SMILE

Amazon Smile es una iniciativa sin ánimo de lucro en la que se destina un 0,5% del precio de compra de algunos productos en Amazon a una ONG elección del cliente. No es algo que se pueda aplicar a todos los productos, ya que hay unos cuantos que no son elegibles (videojuegos o dispositivos MP3, por ejemplo), y las ONG que se pueden seleccionar son aquellas cuyo domicilio y actividad fiscal se encuentra en Estados Unidos. De momento, la iniciativa solo se aplica a las compras realizadas bajo el dominio amazon.com.

YOUR GARAGE Y AMAZON VEHICLES

Your Garage es un servicio de Amazon para encontrar partes y accesorios para tu vehículo. De este modo, actúa como una especie de 'supermercado online' para que compres todo lo que necesitas. Además, permite que te pongas en contacto con otros usuarios para intercambiar opiniones o realizar consultas.

Amazon Vehicles, por su parte, es una plataforma en la que puedes adquirir directamente un automóvil (coche, moto, etc.), ver las especificaciones de todo lo que hay en lista y echar un vistazo a análisis de los propios compradores

PRIME WARDROBE

Prime Wardrobe es un complemento para Amazon Moda, la tienda de ropa de todo tipo de marcas que tiene la multinacional. Este servicio permite elegir entre tres y 15 artículos del catálogo para que se envíen a tu casa sin coste alguno; cuando te pruebes la ropa y decidas qué te gusta (en un periodo de siete días), devuelves de manera gratuita lo que no quieras y solo te cobran lo que te quedes después de todo el proceso. Para usar Prime Wardrobe se necesita estar suscrito a Amazon Prime.

HOME SERVICES

Home Services, disponible en 41 estados de Estados Unidos, es una herramienta que te permite contratar personal para tu hogar durante un tiempo determinado: jardineros, electricistas, montadores de muebles, personal de limpieza, alguien que cambie las ruedas de tu coche y un largo etcétera de posibilidades relacionadas con tus propiedades (vivienda, coche...).

HANDMADE

Amazon Handmade es una plataforma para que artistas de todo el mundo pongan a la venta sus productos. De esta manera, cualquier cliente de Amazon.com puede adquirir joyería única, decoración para el hogar, productos de belleza o productos para una boda, entre otros, y de paso se facilita que cualquier productor, por pequeño y desconocido que sea, pueda vender el fruto de su trabajo.

AMAZON LAUNCHPAD

Se podría decir que Amazon Launchpad es como una especie de Kickstarter. Las empresas emergentes, o 'startups', ponen a la venta sus productos en la plataforma para darse a conocer y que el cliente tenga acceso a un gran catálogo de productos diferentes que no se encuentran en tiendas normales. Muchas campañas de Kickstarter o Indiegogo terminan aquí para que las creaciones sigan expandiéndose y llegando a más gente.

MECHANICAL TURK

Amazon Mechanical Turk es, quizá, el servicio menos convencional de toda la multinacional. Se trata de una plataforma en la que cualquier persona puede trabajar en tareas individuales por necesidad de otros particulares o empresas.

Son tareas que no realizan las máquinas, las consideradas como HIT ('Human Intelligente Tasks', o tareas de inteligencia que solo realizan humanos) y que no requieren mucho esfuerzo, por eso se realizan desde casa (crear cuestionarios sobre tipos de productos, categorización de contenido audiovisual, pequeñas traducciones, etc.).

AMAZON INSPIRE

Amazon Inspire es aún un programa en fase beta. Se trata de un servicio gratuito con recursos educativos para profesores. Con él, Amazon busca crear una red educativa potente donde se compartan todo tipo de contenidos que se puedan usar en las clases.

Todo aquel profesor o institución educativa que quiera intercambiar documentos, vídeos explicativos, diapositivas, apuntes, entre otros recursos, puede apuntarse al programa beta a través de su página web.

AMAZON WEB SERVICES

Amazon Web Services es una plataforma de servicios en la nube que ofrece almacenamiento de bases de datos, potencia de cómputo y otras funcionalidades para las empresas. Algunas de las herramientas u opciones son gratuitas, pero la mayoría de las cosas se pagan dependiendo del uso que se dé.