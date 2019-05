La realidad virtual española que permite ver el Madrid Open desde casa en 360 grados y cambiando de cámara

El 'software' de YBVR tiene como objetivo salvar un obstáculo: "nadie había pensado cómo poner la realidad virtual en Internet", como ha asegurado el CEO de la compañía, Héctor Prieto, en un encuentro con periodistas en su 'stand' en el Madrid Open.

La compañía despliega en la pista central del torneo madrileño tres cámaras inmersivas, una de 360 grados y otras dos de 180 grados --aunque tanto el número de cámaras como el ángulo pueden cambiar--, que suben el contenido a la nube en tiempo real y producen una señal de vídeo 8K y a 60 fotogramas por segundo.

En estos contenidos se mezclan en una señal de vídeo en 360 grados en la que la pista está delante y, detrás y a los lados, la emisión se acompaña con estadísticas en tiempo real sobre los jugadores, así como el 'ojo de halcón', que en tenis ilustra el punto donde botó la pelota.

"Mantenemos el 8K donde miras (en la pista) y degradamos la imagen hacia atrás", ha explicado Prieto, que así salva las limitaciones de red actuales a la hora de transmitir vídeo en resoluciones altas como el 8K en tiempo real.

CAMBIO DE CÁMARA EN TIEMPO REAL

Además, el sistema de YBVR, 'startup' española con sede en Silicon Valley (Estados Unidos) y financiación de Telefónica a través de Wayra, permite a los usuarios cambiar de cámara en tiempo real a otra de las colocadas en el estadio sin latencia y en milisegundos. "El factor diferencial es el tiempo real", ha comentado Prieto.

"La idea es que (los contenidos) se consuman en el salón de casa", ha explicado el CEO sobre el 'software' de YBVR, cuyo principal objetivo es "que no recuerdes si has estado en el torneo o lo has visto en realidad virtual".

Para su funcionamiento, es necesaria una conexión de Internet estándar, de al menos 14 Mbps. El sistema hace uso de visores de realidad virtual como Gear VR de Samsung, Oculus de Facebook, Daydream de Google y Vive de HTC, y por el momento se ofrece solamente a empresas y torneos. "Nos hemos dedicado a que se vea bien el vídeo, el resto es un segundo paso, vestirlo", ha apostillado Prieto.

YBVR ha mostrado su tecnología durante el Mutua Madrid Open de tenis a raíz de un acuerdo con el torneo, aunque por el momento la señal que se muestra es producida, y también ha colaborado con otros torneos de tenis como el Abierto de Australia.

Prieto ha reconocido estar en contactos con competiciones de otros deportes, como baloncesto y fútbol, al igual que con otros socios de sectores como la educación, conciertos, turismo e incluso periodismo inmersivo.