La realidad virtual llega a Nintendo Switch con Nintendo Labo: kit de VR

La familia Nintendo Labo se amplía este viernes con el kit de VR, con el que muchos Toy-Con "provocan sensaciones añadidas que ayudan a aportar un mayor realismo a la experiencia de realidad virtual", como ha señalado la compañía en un comunicado.

Ya están disponibles las dos configuraciones principales de Nintendo Labo: kit de VR. Por un lado, el set completo de Nintendo Labo: kit de VR, que incluye el programa para Nintendo Switch y los materiales para construir los seis accesorios Toy-Con: el Visor VR Toy-Con, el Desintegrador Toy-Con, la Cámara Toy-Con, el Pájaro Toy-Con, el Abanico de pie Toy-Con y el Elefante Toy-Con, así como un soporte y una tapa protectora.

Por otro, el set básico con desintegrador. Este set incluye el programa para Nintendo Switch y los componentes para crear el Visor VR Toy-Con y el Desintegrador Toy-Con, así como un soporte y una tapa protectora.

Existen, además, sets de expansión opcionales que pueden ampliar el set básico: el set de expansión 1, que incluye los componentes para construir el Elefante Toy-Con y la Cámara Toy-Con; y el set de expansión 2, que incluye los componentes para construir el Abanico de pie Toy-Con y el Pájaro Toy-Con.

Asimismo, Nintendo ha anunciado una actualización gratuita del 'software', que estará disponible a partir del 26 de abril y hará que este kit sea, además, compatible con los juegos Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild.