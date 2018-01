Más de 250 juegos móviles graban los programas de televisión y anuncios que ve el usuario con fines publicitarios

Según ha revelado el diario The New York Times, más de 250 videojuegos de la tienda de aplicaciones móviles Google Play Store y algunos disponibles a través de la App Store de Apple contienen un 'software' desarrollado por la 'startup' Alphonso, que es capaz de reconocer programas y anuncios de televisión a través del micrófono del terminal.

El 'software' de Alphonso identifica señales de sonido del contenido televisivo que está viendo el usuario, tanto cuando este está usando alguna de estas aplicaciones como cuando mantiene inactivo su 'smartphone'. Además, en determinados casos, es capaz de vincular estos datos con los lugares que visitan estas personas y las películas que ven. Esta información es puesta a disposición de anunciantes para dirigir su publicidad de forma más precisa.

El citado medio ha explicado que, en algunos casos, la grabación de los programas de televisión se realiza a través de 'apps' de juegos que no requieren del uso del micrófono del teléfono, y que algunas de ellas están dirigidas a un público infantil. Alphonso también es capaz de reconocer sonidos cuando el terminal está en el bolsillo del usuario si estas aplicaciones están funcionando en un segundo plano.

Representantes de la empresa responsable del 'software' han explicado a The New York Times que la herramienta no graba la voz humana, aparece explicada de forma clara en las descripciones y políticas de privacidad de las 'apps' y requiere de la autorización del usuario para acceder al micrófono y el GPS.

El máximo responsable de Alphonso, Ashish Chordia, ha indicado al diario estadounidense que el consumidor puede desactivar estos permisos "en cualquier momento" y que la empresa explica cómo hacerlo a través de su página web.