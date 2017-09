¿Es tu móvil iPhone seguro? Revisa estos 10 consejos

El desarrollo de los dispositivos móviles los ha convertido en herramientas prácticamente imprescindibles tanto a nivel personal como profesional. Esto ha convertido en obligatoria la tarea de mantener a salvo toda la información almacenada en ellos, ante el riesgo de comprometer datos privados de gran importancia.

Los móviles iOS incluyen gran cantidad de funciones y servicios que, una vez han sido activados o configurados correctamente, favorecen en gran medida la seguridad del terminal. A continuación, se describen diez consejos para que tu iPhone esté más protegido.





1) CONFIGURA UN PIN EN LA TARJETA SIM

El PIN impide el acceso no autorizado a los servicios de telefonía móvil asociados a la tarjeta SIM. Si no se conoce esta contraseña, únicamente es posible la realización de llamadas de emergencias a números muy concretos como el 112.

iOS permite configurar un PIN de la tarjeta SIM con un valor entre cuatro y ocho dígitos. Es posible modificar el código a través del menú Ajustes > Teléfono > PIN de la SIM:

Es recomendable emplear una secuencia de números que no sea fácilmente adivinable, es decir, excluyendo valores como 1234, 1111 ó 0000, y preferiblemente emplear ocho dígitos.





2) ESTABLECE UN CÓDIGO DE ACCESO

Es importante mantener el dispositivo a salvo de accesos no autorizados, y es por ello que es recomendable configurar un código de acceso al 'smartphone' o bien configurar una huella dactilar, una función que solo está disponible en algunos modelos.

En el menú Ajustes > Touch ID y Código se pueden configurar tanto la huella dactilar como el código de acceso.

Es posible configurar el código de acceso de tres formas: alfanumérico personalizado, numérico personalizado y numérico de cuatro dígitos. Se recomienda no reutilizar un código ya utilizado en otro servicio y que este sea lo más robusto posible, ya que utilizar uno muy fácil de adivinar es como dejar la puerta de tu casa abierta.

Para configurar este código de forma segura, se pueden aplicar medidas como la combinación de caracteres alfanuméricos --letras y números-- y de letras tanto mayúsculas como minúsculas; la inclusión de símbolos especiales como %, #, ? ó @; el empleo de una longitud mínima de ocho caracteres; o la ausencia de sucesiones de números o letras, como 54321 ó abcd1234, o de caracteres adyacentes en el teclado, como asd987 o qwerty.





3) CONFIGURAR BLOQUEO AUTOMÁTICO

Es recomendable establecer el bloqueo automático del móvil tras un periodo de inactividad, como por ejemplo dos minutos, para evitar el acceso no autorizado si dejamos nuestro 'smartphone' olvidado o sufrimos un robo.

El tiempo de bloqueo de la pantalla por inactividad se establece a través del menú Ajustes > Pantalla y brillo > Bloqueo automático, siendo el periodo máximo de cinco minutos.





4) PERMISOS EN APLICACIONES

Todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo requieren de diversos permisos para funcionar de forma correcta; ahora bien, es necesario comprobar si esa autorización es necesaria o no. Por ejemplo, en una aplicación como WhatsApp es razonable que se solicite el acceso a los contactos, pero una calculadora no necesita, a priori, acceso a los SMS. Por ello, es recomendable revisar los permisos de cada aplicación instalada en el móvil y deshabilitar los que parezcan innecesarios.

Para comprobar los permisos habilitados en las aplicaciones, es necesario revisar cada una de ellas desde el menú Ajustes. Por ejemplo, en el caso de WhatsApp, los permisos que se pueden habilitar o deshabilitar son los siguientes:

No obstante, es necesario tener en cuenta que, en ocasiones, algunos permisos que inicialmente parecen innecesarios sí podrían ser útiles en determinadas circunstancias, como por ejemplo, el acceso al micrófono para poder grabar y enviar notas de voz por WhatsApp.





5) HABILITA LA LOCALIZACIÓN SOLO CUANDO SEA NECESARIO

Los servicios de localización de iOS permiten conocer la ubicación geográfica aproximada del móvil --y por tanto, del usuario-- sin disponer de señal GPS. Distintas aplicaciones y servicios web pueden utilizar esta información de distinta forma, como por ejemplo, generar un perfil en función de los lugares visitados y enviar publicidad orientada a este.

Es recomendable habilitar la localización cuando sea estrictamente necesario desde Ajustes > Privacidad > Localización, para así evitar mandar nuestra ubicación sin nuestro conocimiento.





6) COPIA DE SEGURIDAD DE LOS DATOS

iOS permite realizar copias de seguridad tanto en iCloud como en el ordenador a través de iTunes. Duplicar la información almacenada en el teléfono nos asegura no perder nuestra información, como contactos, fotos o documentos.

Es posible configurar la copia de seguridad desde Ajustes > [tu nombre] > iCloud, así como ver el espacio de almacenamiento ocupado.





7) DESHABILITA LA CONEXIÓN WIFI/BLUETOOTH CUANDO NO LA UTILICES

Es recomendable mantener deshabilitada la conexión Bluetooth si no se está utilizando. De lo contrario, podríamos sufrir ataques dirigidos a interceptar las comunicaciones del terminal. Este servicio puede ser desactivado en el menú Ajustes > Bluetooth, tal y como se muestra a continuación.

De la misma forma, se recomienda deshabilitar la conexión WiFi cuando no se esté haciendo uso de la misma. Así, se evitará que un atacante aproveche para producir algún tipo de uso malintencionado a nuestro dispositivo. Además, manteniéndolo inhabilitado nos aseguramos de que nuestro dispositivo no está conectado a una red no confiable.

La interfaz WiFi puede ser desconectada mediante el menú Ajustes > Wi-Fi, tal y como se puede ver a continuación.





8) ELIMINACIÓN DE DATOS DEL DISPOSITIVO MÓVIL

iOS dispone de la capacidad de eliminar todos los datos almacenados en el móvil a través de la opción Ajustes > General > Restablecer > Borrar contenidos y ajustes.

Para eliminar los datos, es obligatorio introducir el código de acceso al móvil. Este proceso elimina todos los datos del teléfono, incluyendo las cuentas de iTunes e iCloud, así como los datos del sistema y de las aplicaciones descargadas.

Además, si has pedido o te han robado el móvil es posible borrar el contenido de forma remota desde el sitio web de iCloud, siempre que tuvieras configurada la opción Ajustes > [tu nombre] > iCloud > Buscar mi iPhone en el dispositivo antes de perderlo.





9) MANTÉN TU MÓVIL ACTUALIZADO

Es importante actualizar iOS cada vez que Apple lanza una nueva versión, puesto que con estas actualizaciones se suelen corregir problemas de seguridad. Además, es importante no olvidar la actualización de las aplicaciones instaladas en el dispositivo, puesto que además de solucionarse problemas de funcionamiento también se corrigen vulnerabilidades existentes.

Desde la App Store del dispositivo es posible comprobar cuáles de las aplicaciones instaladas estás actualizadas a su última versión y cuáles no. A continuación se muestra un ejemplo:

Además, desde Ajustes > General > Actualización de software es posible comprobar si el sistema operativo iOS se encuentra en su última versión.





10) NO REALIZAR 'JAILBREAK'

El proceso 'jailbreak' permite al usuario disponer de control completo sobre el móvil y acceder al mismo como un usuario privilegiado ('root') eliminando las restricciones y/o controles establecidos por iOS y Apple. Este proceso permite la instalación de aplicaciones, modificaciones y componentes del sistema no proporcionados a través de la App Store.

Realizar 'jailbreak' a un dispositivo expone al usuario a la ejecución de código peligroso que, en el caso más grave, podría ocasionar la pérdida de control total sobre el terminal.