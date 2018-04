La justicia alemana espera un escrito de la Fiscalía para revisar los cargos contra Puigdemont

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein espera al "próximo paso" de la Fiscalía General de ese "Land" alemán para decidir, en el caso de que ésta así lo requiera, si admite la petición de extradición a España del expresidente catalán Carles Puigdemont por un delito de rebelión.

En declaraciones a Efe, la jueza y portavoz de ese tribunal, Frauke Holmer, señaló que en estos momentos el caso está en manos del Fiscal General, a quien corresponde decidir si presenta un nuevo escrito sobre la petición de extradición solicitada por España por rebelión y malversación de fondos públicos.

En ese sentido, la jueza precisó que el delito de rebelión "no ha quedado descartado" y que el escrito de la Fiscalía, que se reunió en La Haya con fiscales españoles la pasada semana, podría incluir de nuevo la petición de extradición por esta causa, y no sólo por malversación.

"Ahora depende de lo que haga el Fiscal General. Si dice que presenta un escrito en el que pide que se considere admisible la extradición también por el delito de rebelión, la Audiencia Territorial lo volverá a estudiar", indicó.

La sala competente de la Audiencia Territorial "no está atada" a lo que haya dicho anteriormente en el marco de este proceso y "cuando entre aquí el escrito del Fiscal General, el tribunal estudiará nuevamente si la extradición es legalmente admisible", explicó Holmer.

"Sinceramente, si no se presentan nuevos hechos, tampoco cabe esperar que la sala se pronuncie de otra manera" a como hizo el 5 de abril, cuando consideró que la extradición por rebelión era inadmisible, dejó en libertad a Puigdemont bajo fianza de 75.000 euros y requirió información adicional sobre el cargo de malversación, añadió.

Si se aportan informaciones, "documentación" o "hechos" adicionales "naturalmente podría pasar que el resultado fuera otro", apuntó.

Por su parte, la portavoz de la Fiscalía General de Schlewig-Holstein, Wiebke Hoffelner, rechazó hablar sobre una posible fecha para la entrega del escrito y comentar el proceso en curso.

El pasado 3 de abril, la Fiscalía General pidió a la Audiencia tramitar la extradición de Puigdemont por los dos delitos por los que lo reclama España y el día 12 miembros de ese organismo se reunieron con representantes de la Fiscalía española en La Haya para analizar la euroorden y recibir nueva documentación.

La portavoz de la Audiencia rechazó asimismo hacer comentarios sobre el auto en el que el Tribunal Supremo confirmaba ayer la prisión preventiva para el exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y criticaba la resolución del tribunal alemán.

"No lo he leído y por regla general tampoco lo comentamos. No comentamos ni nuestras decisiones ni adoptamos una postura respecto a los comentarios de otros acerca de nuestras decisiones", zanjó.