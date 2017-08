Los investigadores barajan que el terrorista haya huido a Francia

Las autoridades francesas están colaborando con la Guardia Civil ante la posibilidad de que Younes Abouyaaqoub, el terrorista a quien se atribuye el atropello mortal de 13 personas en el atentado de Las Ramblas de Barcelona, haya huido al país galo.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, esta es una de las hipótesis de huida que manejan las fuerzas de seguridad (Mossos d'Esquadra en colaboración con la Guardia Civil) que investigan los atentados de Barcelona y Cambrils de la semana pasada.

La Guardia Civil está, entre otras cosas, encargada de recabar la ayuda que puedan prestar los cuerpos policiales de otros países en relación con los atentados, perpetrados por una célula que tenía algún carácter internacional.

En el caso de que el huido sea localizado en el país galo, serían los agentes de este cuerpo los que podrían acudir a detenerlo contando con la autorización de la policía francesa.

La Conselleria de Interior catalana ha confirmado hoy que Abouyaaqoub, marroquí de 23 años, fue el conductor de la furgoneta que atropelló a 13 personas en Las Ramblas y que luego huyó del lugar a pie.

Los Mossos d'Esquadra también han comprobado que el joven de Vilafranca del Penedès (Barcelona) que fue hallado apuñalado en el interior de un turismo en Sant Just Desvern fue asesinado por este mismo terrorista.

El Ministerio del Interior ha publicado hoy en redes sociales cuatro fotos de este joven para que tengan la máxima difusión entre la población y así los ciudadanos puedan alertar si lo ven.

En rueda de prensa, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha informado de que no descartan que Abouyaaqoub haya podido cruzar "alguna frontera" en dirección a otros países, aunque por el momento no existe "ninguna evidencia" que así lo apunte.

"Pensamos que no es fácil, pero no podemos afirmar que no haya pasado alguna frontera", ha aseverado el mayor de los Mossos, que gracias a imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos han logrado reconstruir los pasos de Abouyaaquob en los instantes posteriores a perpetrar el atropello masivo de las Ramblas con una furgoneta.

Según ha detallado Trapero, escapó de las Ramblas a través del mercado de la Boqueria y, caminando, llegó a la zona universitaria de Barcelona, donde apuñaló al joven de Vilafranca del Penedès Pau Pérez, para robarle el coche, cuando la víctima la estaba estacionando.

Tras colocar al joven en el asiento trasero del turismo, Abouyaaqoub siguió su huida al volante del vehículo, con el que se saltó un control policial de la Diagonal y después dejó aparcado en una calle de Sant Just Desvern (Barcelona).

Según la información facilitada por los Mossos, Younes Abouyaaqoub, que mide 1,80, tiene el pelo oscuro y corto y podría llevar barba de días, es considerado una persona peligrosa, dado que es posible que vaya armado.