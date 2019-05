Los internautas pasaron una media de 50 días en la Red durante 2018

Según este estudio, la media ha subido 11 minutos diarios desde 2017, siendo, además, los niños y los jóvenes adultos los que pasan más tiempo en Internet, un periodo de tiempo mayor al que pasaban viendo la televisión en el pasado.

Además, ha aumentado el uso de Internet en dispositivos móviles, entendidos como tales la tablet y el móvil, siendo de un 75 por ciento con respecto al tiempo total que se pasa en internet.

De este tiempo, el 68 por ciento se pasa en el 'smartphone', que ha aumentado un 44 por ciento con respecto a 2015, lo que se traduce en una media de 2 horas y 34 minutos al día. De hecho, la mitad de los usuarios considera el móvil como el dispositivo más importante con el que acceder a internet.

Según el informe, alrededor del 70 por ciento de los internautas adultos tienen una cuenta en una red social y aproximadamente una vez de cada cinco minutos online se pasan en una red social. De tal manera, que de media los usuarios están alrededor de 39 minutos al día en redes sociales como Facebook, Snapchat, WhatsApp, Instagram, Twitter, etc.

Por otra parte, un 35 por ciento del tiempo total que se pasa en Internet en Reino Unido es en páginas de Google o de Facebook. 9 de cada 10 usuarios visitan YouTube cada mes, pasando una media de 27 minutos al día en la página, la mayoría para ver música o para consultar vídeos de 'cómo se hace'. En Facebook la media está en 23 minutos al día.

A pesar de ello, en Reino Unido hay un 13 por ciento de adultos que no usan Internet, dato que no ha cambiado desde 2014. Según el estudio, se trata de gente que se encuentra por encima de los 54 años, generalmente, y que aseguran que no lo utilizan porque no consideran que sea necesario.

Un 59 por ciento de los usuarios están de acuerdo con que los beneficios de Internet superan a los riesgos, sin embargo, el número de adultos preocupados por los diferentes aspectos de internet ha aumentado en casi un 20 por ciento con respecto al año pasado, según Ofcom.

De hecho, el 61 por ciento de los adultos y el 79 por ciento de los adolescentes de entre 12 y 15 años han sufrido alguna experiencia dañina online en el último año, siendo las redes sociales y, en particular Facebook, las mayores causantes de este tipo de sucesos. Es por ello, que más de la mitad de los adultos están de acuerdo con una mayor regulación de las redes sociales, de las plataformas de compartir vídeo y de los servicios de mensajería instantánea.