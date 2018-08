Las instituciones reclaman en Gamescom 2018 la necesidad de más profesionalización en el videojuego español

"En España falta gente que se dedique a las partes más empresariales del negocio" de desarrollo de videojuegos, como ha asegurado el director de Infraestructuras, Sanidad y TIC de ICEX, Jorge Alvar, desde el 'stand' de España en Gamescom 2018, una constante que han defendido también desde las representaciones en la feria de los ministerios de Economía y Cultura.

Según los datos del último Libro Blanco del Desarrollo del Videojuego, de la Asociación española de empresas productoras y desarrolladoras de videojuegos y software de entretenimiento (DEV), el 47% de las desarrolladoras de videojuegos españoles cuentan con menos de cinco empleados, a pesar de que España es el cuarto país europeo con mayor tamaño de industria de videojuegos, datos en los que destacan los estudios internacionales.

Debido a esta atomización, los videojuegos españoles no pueden competir con los internacionales en materias como el 'marketing', un aspecto donde desde las empresas españolas no se presta la suficiente atención, han señalado desde las instituciones.

"Los videojuegos españoles probablemente no sean peores que los que hacen otros países, la cuestión es que los estudios no tienen en cuenta el 'marketing'. Desde el principio tienen que pensar que lo que tienen que hacer es vender, no crear", ha apuntado Alvar.

UNA ENCRUCIJADA INSTITUCIONAL

En Gamescom 2018 se encuentran presentes los representantes las tres instituciones que regulan actualmente los videojuegos en España: los ministerios de Economía, Industria y Cultura, a través de la Secretaría de Estado de Avance Digital, con su secretario, Francisco Polo; el ICEX y el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, presente en la inauguración.

Con esta representación, el Gobierno ha querido así escenificar su apoyo a la industria nacional del videojuego. "Hemos estado los tres ministerios arrimando el hombro por el sector", ha afirmado Alvar.

La multiplicidad de instituciones implicadas en la regulación y las ayudas al videojuego muestra también una encrucijada por parte de la gestión de la Administración, han señalado desde la industria. "Desde el sector del videojuego tenemos que recurrir al ministerio que más fondos nos puede proporcionar, y ahora mismo es el de Industria", ha asegurado el CEO de Badland Games y presidente de DEV, Luis Quintans.

PRESENCIA ESPAÑOLA EN GAMESCOM 2018

En el pabellón 4.1 de la Koelnmesse, el recinto que acoge Gamescom 2018, ICEX ha organizado el 'stand' propio de España, que acoge a 16 empresas españolas invitadas en la feria. Entre ellas se encuentran ocho estudios, los 'publishers' Badland y Raiser Games y otras seis empresas de servicios relacionados con los videojuegos.

En Gamescom 2018 se han revelado por primera vez dos videojuegos desarollados por estudios españoles: Etherborn, del estudio Altered Matter, y Noahmund, de Estudio Ábrego y distribuido por Badland, un juego de rol que nació tras financiarse a través de Kickstarter.

Etherborn es un videojuego de plataformas en el que un personaje sin voz tiene que recorrer una serie de estructuras ambientadas en un mundo etéreo para encontrar una voz sin cuerpo que le llama constantemente. Antes de su lanzamiento, este título ha recibido varios premios en festivales internacionales como el de Gamelab de Barcelona en 2016.

Por su parte, entre el resto de estudios en el 'stand' de España se encuentra también Gammera Nest con su aventura gráfica M. The City in the Centre of the World. Este título en desarrollo es la secuela de Nubla y está impulsado por el museo Thyssen-Bornemisza, creado a través de talleres organizados por la galería y ambientado en pinturas de su colección.

La delegación española ha estado representada por estudios que han mostrado sus iniciativas en Gamescom 2018, como el barcelonés SilaGames, que ha presentado su proyecto para crear un "Netflix de videojuegos", como han definido desde la empresa. Se trata de un catálogo de videojuegos de PC, Mac y PS4 con una tarifa plana mensual y con un sistema de recomendaciones personalizadas.