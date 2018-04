La situación de ilegalidad a la que enfrenta WHOIS ante la llegada del RGPD de la Unión Europea

WHOIS es un protocolo que permite encontrar nombres y datos de contacto del propietario de un dominio y que fue creado por la ICANN en los años 80. Como señalan desde Panda Security, es una de las más antiguas herramientas de Internet para verificar identidades.

El sistema WHOIS es un recurso para los investigadores y las fuerzas de seguridad: sus datos son una primera línea de trabajo desde el momento en el que se detecta una actividad maliciosa, ya que están públicamente disponibles.

A pesar de estar ligados a todos los dominios, los requerimientos de WHOIS están bajo escrutinio y hace tiempo que se considera que es un sistema anacrónico, como apuntan desde Panda Security en un comunicado. Incluso se estima que el 40% de los datos podrían ser fraudulentos o inexactos.

También, como apuntan desde la compañía de ciberseguridad, tradicionalmente, WHOIS ha sido "una mina" para 'hackers' y 'spammers', que pueden extraer información de las bases de datos de WHOIS para lanzar 'spam', dirigirse a usuarios registrados o suplantar su identidad.

Esto ha conducido a la proliferación de servicios para ocultar los datos de WHOIS, proporcionados en muchas ocasiones por las mismas empresas de gestión de dominios.

LA LLEGADA DEL RGPD

Actualmente, el protocolo WHOIS publica el nombre, dirección y número de teléfono de cualquier persona que registre un dominio de Internet. Este sistema se convierte en "ilegal" bajo el RGPD, como explican desde Panda Security, porque no pide el consentimiento expreso de estas personas antes de compartir sus datos de identificación personal.

Como exponen desde la compañía, el RGPD prohíbe a las empresas publicar información que identifique a individuos, lo que significa que los acuerdos entre registradores y el ICANN acerca de WHOIS "serán ilegales". Y esto, añaden, "entorpecerá y ralentizará la labor de identificación de ciberatacantes".

Desde Panda Security entienden que es "difícil" integrar WHOIS dentro del marco del reglamento europeo, puesto que el "sistema público actual de WHOIS es incompatible con los principios de privacidad de datos del RGPD".

Las consecuencias ya se han empezado a ver. El pasado mes de noviembre, la ICANN anunció que no tomaría medidas contra aquellos que no publiquen los datos de WHOIS hasta que den con una solución permanente y compatible con el nuevo reglamento general. No obstante, esto puede llevar a que se eliminen cada vez más datos personales de las bases públicas de WHOIS, porque las empresas ven más fácil eliminar los datos sensibles que implementar las medidas exigidas por el reglamento europeo.

La propia ICANN planteó soluciones, ya en 2012. En este sentido, la corporación propuso implementar un Servicio de Directorio de Registros que funcionaría como una base de datos actualizada automáticamente y completada con los datos de registro del dominio de todos los registradores acreditados. Los datos estarían "cerrados" por defecto, al contrario de lo que ocurre con WHOIS. Sin embargo, seis años más tarde la entidad no parece estar mucho más cerca de implementar esta propuesta, como recogen desde la compañía de ciberseguridad.