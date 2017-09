iPhone X superará la barrera de los 1.000 euros en España

Durante la presentación de este martes en el auditorio Steve Jobs realizada en Cupertino (Estados Unidos), Apple reveló que en el país norteamericano su iPhone X partiría de un precio inicial 999 dólares en su versión más básica de 64 GB. No obstante, en España el precio del 'smartphone' será de 1.159 euros en su versión de 64 GB y 1.329 en el modelo de 256 GB.

iPhone X se pondrá a la venta el 3 de noviembre tanto en Estados Unidos como en el resto de países, incluido España, y podrá comenzar a encargarse desde el próximo 27 de octubre.

Lo mismo sucederá con la otros modelos de iPhone anunciados por Apple, iPhone 8 y su versión Plus. Mientras que en Estados Unidos el iPhone 8 en su modelo de 64 GB costará 699 dólares, en España este mismo terminal se lanzará por un precio inicial 809 euros, mientras que iPhone 8 Plus partirá de los 919 euros. En el caso del modelo de 256GB, iPhone 8 tendrá un precio de 979 euros y la versión Plus de 1.089 euros.

La serie iPhone 8 llegará a las tiendas españolas antes que el iPhone X, el 22 de septiembre, en un lanzamiento que también será simultáneo a nivel mundial. Los dos modelos estarán disponibles en preventa desde el próximo 15 de septiembre.

Apple también ha dado a conocer los precios y la disponibilidad de sus otras dos novedades en hardware: Apple Watch Series 3 y Apple TV 4k. La tercera generación del reloj inteligente de Apple llegará a España solo en su versión GPS, sin las llamadas, que sí estarán disponibles en Estados Unidos. Este terminal tendrá un precio de 369 euros en el modelo de 38 mm, y de 399 euros en el modelo de 42 mm.

El dispositivo Apple TV 4k llegará en dos versiones según su capacidad: una de 32GB, por 199 euros, y otra de 64GB, por 219 euros. Tanto Apple TV 4k como Apple Watch Series 3 estarán disponibles para preventa el 15 de septiembre, y llegarán a las tiendas el día 22 del mismo mes,