Esta herramienta web escribe poemas con rima a partir de tuits aleatorios de usuarios

Esta herramienta, que funciona a través de una página web de manera gratuita, emplea la API de búsqueda basada en la propia de Twitter para seleccionar un total de cien tuits que posteriormente incorpora en sus poemas, extrayendo un verso de cada una de las micropublicaciones.

'The longest poem in the world' selecciona los tuits entre los publicados desde perfiles públicos de forma reciente, considerando solamente aquellos escritos en lengua inglesa, de manera correcta y con un número adecuado de sílabas para insertarlas en la estructura del poema.

La web emplea un diccionario fonético de código abierto, CMU Pronouncing Dictionary, que utiliza para traducir las palabras inglesas en su equivalente directamente fonético. Este sistema guarda los tuits seleccionados para su uso posterior cuando encuentre tuits que rimen entre sí. Su base de datos consta de 230.000 versos al tiempo de redactar este artículo.

El sistema pone especial énfasis en la última sílaba, de manera que compone un flujo continuo de pareados con rima consonante que muestra en su página principal. El poema principal se modifica cada cinco minutos de manera automática y tiene 16 versos.

Además, incluye funciones adicionales para mejorar el resultado final de los poemas, como excluir las rimas entre las mismas palabras, evitar la inclusión de 'emojis' e incluso utilizar la traducción fonética también de los números.

Los poemas resultantes están en inglés, y es posible generar uno nuevo haciendo clic en un botón de la web. La herramienta permite además identificar al autor y el origen de los tuits utilizados al seleccionar cada uno de los versos que lo componen.