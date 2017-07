Noticias

Qué es la herramienta 'easy fix' de Windows y cómo utilizarla para solucionar los problemas del sistema

Solucionar los problemas cotidianos de Windows no es especialmente difícil. Que nuestro internet no funcione teniendo el 'router' bien, que el sistema se tenga que limpiar de archivos, que se enchufe un USB y el ordenador no lo reconozca... Muchos de los errores que ocurren de manera más o menos habitual tienen un arreglo fácil: la herramienta 'easy fix' de la propia Microsoft.