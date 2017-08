La demo gratuita de NBA LIVE 18, disponible a partir del 11 de agosto

La demo permitirá, como ha explicado la compañía en un comunicado, que todo el progreso y el contenido obtenido se mantenga en el videojuego completo, que estará a la venta el 15 de septiembre.

Con la demo gratuita de NBA LIVE 18 el usuario podrá probar The Rise, el prólogo de The One, el nuevo modo de juego basado en la toma de decisiones que marcarán el destino de tu jugador. Además, acceder a eventos, actividades con reglas especiales por tiempo limitado, recompensas y jugadores, solo disponibles en The One.

La demo gratuita se complementa con la experiencia Play Now, en la que se enfrentan los finalistas de las pasadas finales de la NBA, los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors.

NBA LIVE 18 está siendo desarrollado por EA Tiburon y estará disponible a partir del 15 de septiembre para Xbox One y PlayStation 4.