La familia de de Maloma pide al Gobierno que actúe ante el intento de suicidio de la joven

La familia de Maloma Morales, la joven natural del Sahara y de nacionalidad española, ha pedido al Gobierno que actúe "con contundencia" para liberarla, tras haberse intentado suicidarse ingiriendo matarratas.

Fuentes familiares han dicho a Efe que recibieron esta madrugada una llamada de un médico del hospital de Rabuni, sede del Frente Polisario en los campamentos saharauis de Tinduf, que les informó de que la joven fue ingresada en ese hospital "tras ingerir voluntariamente gran cantidad de producto matarratas".

"Su vida parece que no corre peligro, porque esta vez la vigilancia permanente que tiene sirvió para evacuarla al hospital, donde le hicieron un lavado de estómago", han dicho las fuentes, que aseguran que el Frente Polisario "ha dado instrucciones precisas de que no quedara constancia de este ingreso, por lo que no hay ni informe siquiera".

Los familiares han pedido una acción inmediata para liberarla, "habida cuenta de que, tal y como se ha podido saber a través de testimonios de otras mujeres que estuvieron retenidas contra su voluntad, la desesperanza se apodera de ellas hasta tal punto que prefieren la muerte a seguir allí, sometidas a maltrato continuo, vejaciones constantes y privadas de libertad".

Además, aseguran que "el Gobierno español conoce perfectamente la situación de nuestra compatriota, pero la mantiene desprotegida y abandonada, junto a la clase política de nuestro país".