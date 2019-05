La experiencia de T-Systems muestra cómo integrar las nuevas tecnologías en estrategias de digitalización en DES2019

T-Systems continúa apostando por la experiencia y aplicación práctica en su paso por DES2019. Bajo el lema 'Let's power Higher performance', la jornada de este miércoles ha estado protagonizada por los diversos talleres y presentaciones realizadas en su 'stand' (C305 Hall 8, IFEMA).

Los expertos de la filial de servicios TIC para empresas y administraciones de la multinacional alemana Deutsche Telekom han realizado demostraciones de aplicaciones avanzadas de tecnologías como ciberseguridad, 'cloud', conectividad y redes 5G, IoT o 'blockchain'.

El 'expertise' de la compañía ha ayudado conocer cómo integrar tecnologías como IoT o 'cloud' en las estrategias de digitalización de forma práctica y bajo la metodología LEGO SERIOUS PLAY. También se ha mostrado cómo aplicar estrategias AGILE para alinear las necesidades de negocio y TI o para crear modelos de diseño de nuevas soluciones más flexibles.

EXPERIENCIA EN EL CIO SUMMIT DE DES2019

Rosa María Rodríguez, VP Sales de T-Systems Iberia, ha participado en la sesión 'CIOs ITX Strategies for the era of automation', en la que se ha hecho hincapié en la necesidad de combinar las innovaciones operativas que incorporan las tecnologías emergentes con los sistemas heredados, la seguridad de los sistemas y la identificación de nuevas oportunidades basadas en datos, como las claves del nuevo rol de los CIO -director de sistemas de información- dentro de las empresas.

A este respecto, Rodríguez ha destacado que "cuando estamos hablando de transformación digital estamos hablando de mejorar los negocios. Estamos inmersos en un momento de cambio constante y las empresas tenemos el reto de gestionar un cambio cultural interno que propicie esta transformación digital hacia un modelo más flexible."

CYBERSECURITY SUMMIT

Las nuevas tecnologías ofrecen con mejoras para las empresas en cuanto a productividad, disponibilidad o eficiencia, pero a su alrededor se generan también muchas preguntas en materia de seguridad. En este sentido, Cibersecurity SummIT aportará las claves para que los directivos puedan integrar estas tecnologías en sus empresas de forma segura y eficiente.

El foro, patrocinado por T-Systems, se celebrará este jueves 23 de mayo, en el marco de Digital Enterprise Show (Room 1, de 10:00h a 11:00 horas) y contará con la participación de Andrew Hutchison, especialista en ciberseguridad de T-Systems International.

En su ponencia 'Leading digital enablement with cyber security', Hutchison revisará las estrategias que los responsables de ciberseguridad necesitan para hacer que todas las áreas de negocio afronten de forma efectiva los requisitos en materia de seguridad que necesitan y deben cumplir.