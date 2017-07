Casi un tercio de los españoles ha pagado en el último año por algún contenido digital

En lo que al consumo de los mismos se refiere, según el documento, los contenidos más utilizados son las fotos digitales (71,6%), las aplicaciones móviles (67,1%), la lectura de noticias en internet (66,2%) y las redes sociales (60,1%). Más de la mitad de los usuarios de contenidos digitales también consumen películas, series, documentales y vídeos (59,5%), escuchan música y 'podcasts' (58,1%) y leen webs, blogs o foros, entre otros (55,4%).

Por su parte, en los otros cinco tipos de contenidos digitales analizados en el estudio, la penetración de uso en el último año oscila entre el 32,2% de usuarios que utiliza programas para compartir ficheros y el 19,8% que comparte contenido digital. En torno a dos de cada diez consumidores leen 'ebooks' (23,5%), juegan a videojuegos (23,3%) y realizan cursos de formación (20,3%).

EL CONSUMO FEMENINO, SUPERIOR EN REDES SOCIALES Y 'EBOOKS'

En todos los tipos de consumo de contenidos digitales son más los hombres usuarios que las mujeres, a excepción de dos: el uso de redes sociales --60,5% de mujeres y 59,7% de hombres-- y la lectura de libros electrónicos --utilizados por el 24,7% de mujeres frente al 22,3% de hombres--.

La diferencia más acusada atendiendo al sexo se encuentra en el uso de videojuegos. El 29,7% de hombres juega frente a un 17% de mujeres que lo hace. Le sigue la lectura de prensa digital, donde se aprecia una distancia de diez puntos porcentuales entre hombres y mujeres. En cuanto a la edad, el uso de contenidos digitales está más presente entre los jóvenes y su consumo disminuye según aumenta la edad.

Por otro lado, casi uno de cada tres españoles ha pagado en el último año por algún contenido digital. Las películas, series, vídeos y documentales (19,5%); libros electrónicos (10,6%); música (10,5%) y videojuegos (9%) encabezan el consumo de los contenidos de pago. El estudio incluye un análisis específico sobre problemas de geolocalización para acceder a contenidos en internet, es decir, dificultades por motivos de ubicación geográfica, que muestra que un 22,7% de los individuos manifiesta haber tenido este tipo de problemas.

PAGO POR CONSUMO O POR CONTENIDO, EL PREFERIDO

El estudio del ONTSI también analiza las actitudes hacia el consumo de contenidos digitales. En este sentido, y en lo que a la actitud frente al pago se refiere, se incrementa el porcentaje de consumidores que en el último año han pagado por alguno hasta el 68,7% que se decide por una o más formas de pago para alguno de los contenidos. El pago por consumo o por contenido es el preferido (33,4%), seguido por el modelo de consumo gratuito con publicidad (30,4%) y el pago por suscripción (24%).

Sobre el modo de acceso, búsqueda y recursos para el consumo de contenidos digitales, cabe destacar que el 64,6% de la población insiste en sus búsquedas cuando el contenido le interesa. La siguiente práctica más habitual es la búsqueda general mediante navegadores (63,5%). Además, el 56,5% tiene preferencias respecto a la descarga o visualización 'online' predefinidos en sus búsquedas.

En cuanto a las actitudes hacia los contenidos legales y los contenidos no autorizados hay que señalar que el 35% sostiene que en muchas ocasiones no sabe si los contenidos que utiliza son autorizados o no.