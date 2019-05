El 47% de las empresas españolas invierte más de ocho millones de euros en proyectos de Automatización Inteligente

El 47% de las empresas españolas ha invertido más de ocho millones de euros en proyectos de Automatización Inteligente, explorados inicialmente como proyectos pilotos y cuyo ritmo de implantación al conjunto de la empresa va creciendo, según recoge el último informe de la firma KPMG.



Las empresas españolas avanzan en sus procesos de implantación de tecnologías inteligentes, como la automatización de procesos y tareas, la analítica avanzada de datos y la Inteligencia Artificial, tecnologías que se aglutinan bajo el concepto Automatización Inteligente. Muchas de estas soluciones de automatización se están viendo esta semana en el Digital Enterprise Show (DES), que se celebra hasta el 23 de mayo en Ifema (Madrid).

Aunque todavía muchas empresas siguen explorando la Automatización Inteligente con proyectos piloto que posteriormente escalan a otros procesos, funciones o departamentos, el ritmo de implantación transversal al conjunto de la empresa va creciendo, como muestran las cifras de inversiones.

El 47% de las empresas españolas ha invertido más de ocho millones de euros (diez millones de dólares) de media en proyectos de Automatización Inteligente, y un 25% incluso acumula inversiones de más de 44 millones de euros (50 millones de dólares) según recoge el informe 'Easing the pressure points: The State of Intelligent Automation', elaborado por KPMG. A nivel global, el 52% de las empresas consultadas ha invertido más de diez millones de dólares y el 30%, más de 50 millones.

El informe, elaborado a partir de una encuesta a más de 600 directivos de 13 países del mundo, incluido España, muestra que los sistemas de Automatización Inteligente no se están escalando lo suficientemente rápido como para cumplir los objetivos y retornos deseados, pese a que se observa una alta correlación entre ambas variables, según recoge el informe.

En concreto, el 64% de las compañías "que más y mejor están cumpliendo sus objetivos financieros", como indican desde la firma, contemplan haber escalado en 2019 todos los procesos de Automatización Inteligente. Y al contrario, el 59% de las compañías que financieramente van peor, trabajan con un horizonte de dos a cinco años en la implantación transversal de estas tecnologías.

"La inversión en tecnologías de Automatización Inteligente y su adopción se está produciendo a un ritmo vertiginoso, pero a muchas empresas les está costando demostrar su impacto", comenta Eva García San Luis, socia responsable de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial de KPMG en España.

La directiva entiende que "sin una estrategia de transformación digital integral que refuerce las inversiones en Automatización Inteligente en toda la organización, estos proyectos se estacarán en su fase piloto y no lograrán los resultados esperados". No obstante, señala que "cuando se implanta con una visión clara y un enfoque integrado, la Automatización Inteligente es un catalizador para las empresas, ya que trae consigo una ventaja competitiva no solo empresarial, sino también en el plano financiero", añade.

"Debido a la necesidad de disponer de esta visión clara y un enfoque integrado de la iniciativa, gran parte de las organizaciones están invirtiendo en todo el espectro de tecnologías dentro del paraguas de Automatización Inteligente", explica Carlos Mora, director de Digital Labor y Robotic Process Automation (RPA) de KPMG en España.

"Actualmente", continúa Mora, "coexisten diferentes iniciativas con múltiples objetivos y tecnologías, pero la necesidad de un amplio escalado a lo largo de toda la organización, y sobre todo, agilizar y eficientar el modelo de adopción de la automatización en todas las áreas, favorece la necesidad de disponer de un modelo de convergencia y una estrategia de transformación digital integral".

Los directivos son conscientes de la necesidad de adoptar este enfoque holístico y de escalar y extender a toda la organización las inversiones en Automatización Inteligente y trabajan con esas proyecciones en su agenda. Aunque hoy solo el 23% de los directivos españoles consultados tiene la Automatización Inteligente organizada a nivel global de su empresa, en tres años el 48% espera haber alcanzado ese estadio. A nivel global, solo el 17% de las compañías consultadas ha escalado actualmente estas tecnologías, cifra que espera subir al 38% en tres años.

En general, y según recoge el informe, las compañías no se están ciñendo a una única tecnología, sino que están explorando varias al mismo tiempo. Solo el 18% de las compañías españolas consultadas (un tercio de las globales) se centra en una única tecnología. Más del 83% de las españolas (60% globales) explora varias tecnologías pero solo un 15% (10% globales) aplica un enfoque integral, algo que desde la firma KPMG entiende como "crítico" para poder "cosechar mejores y más relevantes resultados".

Las tecnologías más implementadas tanto a nivel global como en España son la analítica avanzada de datos -análisis predictivos y prescriptivos- y la Inteligencia Artificial: así lo apunta el 35% de las empresas consultadas en España para cada una de ellas (23% y 31% respectivamente a nivel global).





OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERACIONALES

El principal objetivo estratégico que se plantean las compañías a la hora de realizar estas inversiones es aumentar los ingresos. Así lo apunta el 24% de las empresas españolas encuestadas (el 28% a nivel global). Entre los objetivos operacionales perseguidos destacan la mejora de la cantidad y la calidad de las interacciones con clientes, como apunta el 33% de los directivos españoles consultados (30% globales).

Aunque los directivos están convencidos de que pueden avanzar rápido en sus planes de Automatización Inteligente, se están topando con dificultades. Así, los directivos españoles citan en primer lugar (36% de las respuestas) la necesidad de entender y contar con los recursos necesarios para adiestrar los sistemas cognitivos.

Entre los principales obstáculos que impiden conseguir los objetivos operacionales y estratégicos también se identifican la inquietud sobre el impacto que puede tener sobre la plantilla (35% de las respuestas), y la necesidad de escalar las tecnologías a toda la organización (33% de las respuestas). Respecto al segundo punto, el efecto sobre la plantilla, el 63% de los directivos españoles consultados (52% globales) cree que la Automatización Inteligente afectará a menos del 20% de la plantilla.

García San Luis defiende que "para alcanzar todo el potencial de la Automatización Inteligente, además del ahorro de costes, las organizaciones deben pensar más allá de las inversiones tecnológicas e incorporación un cambio de gestión en cada paso del camino", y señala que "la amplia gama de estrategias de transformación son críticas para retener y motivar el recurso más valioso de las empresas: sus profesionales".

A modo de conclusión, la directiva ha subrayado los tres componentes básicos para "garantizar una estrategia de éxito" en Automatización Inteligente: objetivos claros de negocio, presupuesto adecuado y enfoque orquestado.