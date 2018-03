Noticias

Esto es todo lo que debes saber sobre el escándalo de Facebook y la filtración de datos de Cambridge Analytica

Los focos de todo el mundo apuntan estos días hacia Facebook, tras la información revelada el pasado sábado por los diarios The New York Times y The Guardian, que avanzaron que la empresa Cambridge Analytica había obtenido ilegalmente datos de más de 50 millones de usuarios de la red social, que posteriormente fueron utilizados en beneficio de la campaña de Donald Trump.