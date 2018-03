El escándalo de Facebook y la nueva GDPR aumentan el recelo de las empresas hacia los sistemas de mensajería

Si el pasado febrero el 72% de las compañías mostraba preocupación por el uso, por parte de sus empleados, de este tipo de aplicaciones domésticas en su actividad profesional por posibles incumplimientos de la normativa sobre protección de datos, este porcentaje ha crecido hasta el 79%, según el segundo análisis de este mercado realizado por la empresa española aggity, entre 180 compañías de más de mil empleados de los sectores financiero, industrial y servicios.

Según el análisis de aggity, la pertenencia de WhatsApp (principal solución usada en los entornos profesionales) a Facebook ha disparado los recelos de los responsables de negocio y de tecnología hacia las brechas de seguridad que estas aplicaciones pueden incorporar a sus organizaciones y las consiguientes y elevadas sanciones que puede implicar su uso por incumplimiento de la nueva GDPR.

Además, el escándalo por el que transita actualmente Facebook ha producido que ese recelo se haya trasladado también a la aplicación WhatsApp Business, creada específicamente para el entorno empresarial, pero cuyos datos residen en los servidores de la empresa norteamericana y no en los de la organización usuaria.

De hecho, la seguridad de los datos, su inviolabilidad y el hecho de que la organización sea la propietaria de la información es, actualmente, el requisito más demandado por prácticamente la totalidad (98,5%) de las empresas que piensan en integrar una de estas soluciones en sus procesos de negocio, como recoge el informe.

Esta nueva situación ha reforzado la posición de otras aplicaciones similares, como es el caso de la solución española Corporate Messenger by aggity, que, sin perder la versatilidad y agilidad de cualquier mensajería instantánea del mercado, permite a las organizaciones ser propietaria de su información y datos, al residir en los propios servidores de la compañía.

Desde la compañía señalan que se han "multiplicado por dos" el número de pruebas de concepto de su solución en sectores como el de la banca, los seguros, los servicios y la industria. La solución ya es usada por más de 75.000 usuarios del entorno corporativo, lo que representa un 14% del total de usuarios de este tipo de aplicaciones, que se sitúa en 450.000 actualmente en nuestro país y que aggity estima se elevarán hasta los 10,5 millones en 2025.

aggity recuerda que un sistema de comunicación y colaboración corporativo debe ofrecer, en primer lugar, garantías de seguridad y privacidad, asegurar el control por parte de la organización y cumplir, por supuesto, con la normativa en materia de confidencial y protección de la propiedad intelectual.

A diferencia de WhatsApp Business, Corporate Messenger by aggity cumple tanto con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) como con nueva regulación europea General Data Protection Regulation (GDPR), de aplicación obligatoria a partir del próximo 25 de mayo. Corporate Messenger by aggity garantiza, por tanto, que la propiedad de la información pertenece de forma exclusiva a la empresa.

La capacidad de integración e interoperabilidad con los sistemas internos de las empresas es otro de los puntos débiles de WhatsApp Business, de acuerdo con aggity, que ha diseñado Corporate Messenger by aggity justamente pensando en su utilización de forma integrada con los sistemas internos de las empresas -ERP, CRM, BI, BPM, etc.-, que dan soporte a los procesos operativos y transaccionales, así como a las interacciones, no sólo con clientes, sino también con colaboradores, proveedores, etc.

Cabe destacar, al respecto, que la solución corporativa de mensajería de aggity, que incluye mensajería instantánea, videollamada, llamadas IP, mensajes de voz y 'chatbots' para el acceso a instantáneo a información y eventos del negocio, no sólo facilita la interacción entre personas, sino también entre personas y procesos, así como entre procesos y cosas, tales como máquinas, robots y sensores.

Por otro lado, Corporate Messenger by aggity ofrece un uso sencillo, rápido e intuitivo, reduciendo al mínimo la curva de aprendizaje --punto fuerte de la 'app' adquirida por Facebook en octubre de 2014 por 20.000 millones de dólares--, sin embargo, sus posibilidades de personalización son muy limitadas en comparación con el sistema corporativo de comunicación y colaboración de aggity.