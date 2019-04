Las mejores bromas de empresas tecnológicas por el Día de los Inocentes internacional

Una tecnología que permite a los tulipanes comunicarse con las personas a través de Google Home, cabinas de teléfono portátiles, adaptadores de procesadores móviles para ordenadores, escaner de rayos X en 'smartphone' y hasta un nuevo coche eléctrico con una batería futurista han sido algunas de la bromas gastadas por las compañías tecnológicas este 1 de abril.

La primera ha sido el anuncio de una nueva función añadida a la 'app' de Files llamada 'Screen Cleaner' que limpia la superficie física de la pantalla del teléfono. Esta herramienta utiliza modelos geométricos de suciedad, combinados con pulsos de micromovimientos para limpiar lo que está incrustado en la pantalla.

Luego, Screen Cleaner genera un campo magnético alrededor de la superficie del teléfono, que protege contra las impurezas, y aporta un aroma dulce.

La segunda broma también proviene de Google, y se presenta como un nuevo tipo de tecnología que permite a las plantas comunicarse con las personas para explicar qué necesitan en cada momento.

En este caso, la compañía ha usado los tulipanes como los sujetos a mostrar; gracias a los grandes avances en Inteligencia Artificial que permiten a Google Home entender a los tulipanes, lo que hace una traducción entre 'Tulipish', el supuesto lenguaje de estas flores, y docenas de idiomas humanos. La compañía, deja entrever esta broma, explicando que la 'app' para hablar con los tulipanes a través de Google Home solo estará disponible el día 1 de abril.

Otra broma parte de Google Japón, y se trata de una cuchara inteligente. Este aparato se conectaría a un ordenador ordenador a través de conexión USB o tecnología Bluetooth y actuaría como teclado; dependiendo del ángulo de flexión que se aplique se tecleará una letra u otra, gracias a un sensor de flexión.

Tinder ha querido poner fin a las exageraciones de sus usuarios que aseguran en sus perfiles tener una altura mayor a la real. Por ello, a modo de broma, la red social ha introducido la verificación de altura, al menos este lunes. El usuario solo tiene que ingresar su altura y una captura de pantalla junto a cualquier edificio comercial, y se hará una verificación que aparecerá en el perfil.

Samsung ha decidido anunciar un nuevo concepto de adaptador para ordenador del procesador Exynos. Este dispositivo, llamado Extender, convierte el rendimiento y las diversas capacidades del procesador Exynos en una solución que puede utilizarse en el PC. Simplemente hay que deslizar el procesador Exynos en el adaptador y colocarlo en el zócalo de la CPU; de esta manera 'Extender' ajusta automáticamente el procesador Exynos para que sea compatible con el sistema del ordenador.

Nokia no se ha quedado atrás en cuanto a bromas del 1 de abril se refiere, y el jefe de producto de la marca, Juho Sarvikas, ha anunciado en su cuenta de Twitter que la lente negra del Nokia 9 PureView es un sensor de rayos X, que funcionará a través de la 'app' Nokia X-Ray.

Una de las bromas de este año ha venido por parte de OnePlus y el anuncio de su coche eléctrico, el OnePlus Warp Car, capaz de viajar hasta 430 kilómetros con cargarlo solo durante veinte minutos.

Spotify por su parte ha cambiado el nombre de su lista de descubrimientos semanales a 'Discocover Weekly' y ha añadido treinta temas disco a la lista, como parte de un juego de palabras.

La broma de NVIDIA ha sido un asistente de voz holográfico diseñado para el juego, impulsado por Inteligencia Artificial, el R.O.N, que puede crear y proyectar pantallas AR 3D de mapas, niveles y datos. Además, esta asistente convierte los insultos de los jugadores en mensajes de apoyo para su equipo.

T-Mobile se ha unido a las actividades propias del 1 del de abril con la presentación de cabinas de teléfono móviles portátiles. Estas cajas se colocan sobre los hombros y el usuario queda completamente aislado para, así, poner disfrutar plenamente de su móvil sin que le moleste el ruido exterior.

Por último, y al contrario que las marcas anteriores, Microsoft no ha participado en el Día de los Inocentes. El medio The Verge ha compartido el comunicado enviado por el jefe de marketing de Microsoft, Chris Capossela, en el que pide a los empleados de la compañía no participar en estas bromas declarando que "tenemos más que perder que ganar al intentar ser graciosos en este día".