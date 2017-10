Más de un tercio de las empresas españolas ha sufrido un ataque DDoS en la primera mitad de 2017

Kaspersky Lab ha presentado este viernes los resultados del estudio 'Global IT Security Risks' en su edición de 2017, realizado en colaboración con la empresa de investigación B2B International. Este informe incluye entre sus principales conclusiones que el 50,6% de las compañías españolas reconocen que la frecuencia y complejidad de los ataques DDoS dirigidos contra organizaciones como la suya están creciendo en número cada año.

Según estos datos, un 35,4% de las empresas nacionales ha experimentado durante los primeros seis meses del presente año un ataque de este tipo, frente al 25,5% que se vieron afectadas en 2016. Según ha expresado Kaspersky Lab a través de un comunicado, estos resultados demuestran "la importancia que tiene una mejor prevención y protección" frente ataques DDoS.

A nivel global, el 20% de las empresas afectadas por estos incidentes fueron empresas muy pequeñas, el 33% pymes y un 41% empresas grandes, "lo que demuestra que independientemente del tamaño o clase de las organizaciones, todas están en peligro".

En los últimos 12 meses, el 89% de las empresas españolas víctimas se han visto atacadas más de una vez, cifra superior en un 10% a la media mundial, con un 82% de las empresas víctimas de la acción de los cibercriminales. Las consecuencias son muy importantes: el 20,6% de las empresas españolas reconocen haber sufrido una importante reducción en el funcionamiento de sus servicios, el 12,7% vio como sus transacciones y procesos fallaban, y un 6,3% sufrió una total interrupción en su actividad.

Además de producir problemas inmediatos y visibles en sus operaciones, el 56,5% de las empresas españolas reconoce también que los ataques DDoS se han utilizado como cortinas de humo para otro tipo de acciones e incidentes, que han derivado en importantes daños financieros y reputacionales. Los ataques DDoS se utilizaron en el 37,2% de los casos para esconder ataques de 'malware', en un 30,2% para el robo o extracción de datos, en un 20,9% para el robo de dinero y hasta en un 44,2% para acceder a la red corporativa o 'hackearla'.

El responsable de Protección frente a DDoS de Kaspersky Lab, Kirill Ilganaev, ha asegurado que el riesgo de ser víctima de un ataque de este tipo "no parece que vaya a disminuir en un plazo de tiempo", por lo que las empresas deberían empezar a preguntarse cuándo va a producirse el ataque, y no si van a sufrirlo o no. El responsable de la firma rusa ha indicado que este problema "no deja de crecer y afecta cada vez más a empresas de todo tipo y tamaño", por lo que es necesario "tomar las medidas adecuadas" de protección de infraestructuras TI.