Las empresas deberán adaptarse todavía más a la era digital en 2018, según Fujitsu

A través de un comunicado de la compañía tecnológica japonesa, Tait ha desvelado que en 2018 se verá "aún más" cómo las empresas a nivel mundial reconocerán la "necesidad" de adaptarse para enfrentarse a los desafíos de la era digital. El directivo de Fujitsu ha recalcado que esto asegurará no solo su éxito, sino también "su supervivencia".

Así, el representante de la multinacional nipona prevé que los líderes empresariales actuarán incorporando nuevas tecnologías. Duncan Tait ha precisado que el 51% introducirá Internet de las Cosas (IoT) en sus organizaciones, mientras el 47% hará lo propio con la inteligencia artificial.

Sin embargo, ha matizado el Corporate Executive Officer, SEVP and Head of Americas and EMEIA de Fujitsu, las empresas deberán lidiar "con los desafíos", y no solo con las tecnologías. En este sentido, las habilidades seguirán siendo "un obstáculo crucial", tal y como se ha mostrado en un reciente estudio de la compañía que concluye que siete de cada diez líderes empresariales admiten una clara falta de habilidades digitales en su organización. De hecho, el 80% señala que es el mayor obstáculo para garantizar su ciberseguridad.

En cuanto al capital humano, Tait ha afirmado que durante el próximo año se verá cómo las organizaciones priorizan la mejora de sus empleados y reconocen que no solo será necesario un reclutamiento selectivo, sino también esquemas como el denominado 'reverse mentoring' o la formación.

Esto se deberá a que las competencias requeridas en las organizaciones cambiarán "rápidamente" a medida que se introduzcan nuevas tecnologías durante 2018 y los siguientes años. Además, la planificación dinámica de la fuerza de trabajo y el aprendizaje continuo se convertirán en los "marcadores de una empresa próspera".

Duncan Tait ha asegurado que, en el futuro, la nueva tecnología continuará irrumpiendo en los modelos comerciales existentes e incluso en industrias enteras. La adaptabilidad y la colaboración crítica serán "rasgos vitales", por lo que para que las empresas sigan manteniéndose relevantes, deben buscar formar "asociaciones de cocreación significativas", uniendo la tecnología con la experiencia de la industria para desarrollar ofertas verdaderamente innovadoras.

En última instancia, la transformación "nunca ha sido más importante", y para que sea exitosa requiere una sensación de equilibrio, ha afirmado Tait. Tener éxito en la era digital "es mucho más que solo la tecnología", y las empresas que puedan tener a su gente, asociaciones y procesos en línea serán los triunfadores en 2018.