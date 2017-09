Cómo eliminar la contraseña de inicio de sesión en Windows 10

Estos códigos de verificación personales dan seguridad, eso por descontado. Actúan como barrera ante atacantes, haciendo que sea más complejo que éstos se hagan con datos privados o que accedan a sitios a los que no deben acceder. A pesar de todos sus 'pros', también tienen sus cosas un poco más negativas.

En lo que a aparatos electrónicos se refiere, raro es que uno tenga un ordenador portátil o un teléfono móvil sin contraseña por aquello de que son movibles y nunca está de más esa protección extra. Si hablamos de ordenadores de sobremesa, tanto si usa Windows 10 como Mac, los inicios de sesión de usuario y contraseña también son casi una norma, aunque en estos casos se hace más latoso tener que introducir siempre los datos de verificación, sobre todo si el PC en cuestión no se comparte con otras personas.

Si el inicio de sesión en Windows 10 te incordia por la razón que sea, porque solo uses tú el ordenador o porque vas a transferírselo a otra persona, por ejemplo, se puede eliminar. Aquí va una sencilla guía paso a paso para que lo hagas; no tardas ni siquiera 5 minutos y puede librarte de quebraderos de cabeza o molestias innecesarias.

GUÍA PASO A PASO

Lo primero que debes tener claro es que Windows 10 no incorpora una opción dentro de la configuración de usuario para desactivar el inicio con cuenta y contraseña, sino que hay que utilizar un comando un poco oculto, pero no no significa que sea difícil.

Para ello, tienes que escribir 'netplwiz' en la barra de búsqueda de Cortana o bien abriendo el menú de inicio y escribiéndolo directamente. Haz clic en el icono que sale acompañado del letrero "ejecutar comando" para que te salga una pequeña ventana con información extra sobre las cuentas de usuario.

(introducir imagen windows 1))

Una vez hecho esto, desmarca la casilla en la que pone "los usuarios deben escribir su nombre y contraseña para usar el equipo", pulsa en 'Aplicar' e introduce la contraseña dos veces tal y como te pone en pantalla para poder verificar y guardar los cambios. Ya puedes cerrar la ventana que se ha abierto sobre la información de las cuentas de usuario.

Esto que has hecho sirve para no tener que introducir los datos cuando se enciende el ordenador, pero no te libra de tener que meter la contraseña cuando el ordenador se enciende tras estar en reposo. También puedes quitar la identificación tras el estado de suspensión.

Abre el menú de inicio y ve a 'Configuración', el icono de la rueda dentada que está justo encima del de apagar/suspender/reiniciar. Ahí tienes que ir a 'Cuentas' > 'Opciones de inicio de sesión' en la columna de la izquierda. En el desplegable que aparece de primera opción en la ventana se puede cambiar lo que buscas. Tan solo ponlo en 'Nunca' para que el ordenador no te vuelva a pedir que introduzcas tu usuario y contraseña tras "despertar" al aparato de su estado de reposo.

(introducir imagen windows 2)