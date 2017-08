Algunos educadores que conocen desde niños a los terroristas, consternados por los atentados

Algunos profesores y educadores de Ripoll y Ribes de Fresser (Girona) que conocen desde niños a varios presuntos autores de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) han confesado hoy sentirse "consternados" al conocer los hechos.

Una educadora del centro cívico de Ripoll (Girona), al que acudían los jóvenes autores de los atentados yihadistas en Cataluña ha expresado hoy, en una carta en las redes sociales, que se sintió "destrozada" al enterarse de los hechos, pues conoce a los chicos desde que eran pequeños.

Esta educadora, que prefiere que su nombre no transcienda en los medios de comunicación, ha confesado estar "muy triste" y no comprender qué ha hecho "mal", ya que, según ha expresado, "creía que lo estaba haciendo bien, que había contribuido con mi granito de arena" a la integración de estos chicos, que llegaron a la localidad de Ripoll cuando eran pequeños.

"Me duele que hayan sido ellos", insiste la educadora, mientras admite no haber dejado de llorar desde el primer día en que se enteró que detrás de los atentados podían estar los chicos que ayudó a educar en el pueblo gerundense.

En la carta abierta, la educadora relata que los jóvenes eran "niños como todos, como mis hijos, eran niños de Ripoll", que hacían vida en el pueblo y que en distintas ocasiones los encontraba jugando en la pista o llevando mochilas llenas de libros para ir a la escuela.

La educadora, que a sus 41 años ha trabajado toda la vida en el ámbito social, relata que al llegar a Ripoll empezó a trabajar con un grupo de jóvenes y niños de todas las edades, entre los cuales estaban algunos de los jóvenes que estos días los Mossos han confirmado que son los autores de los atentados en Cataluña.

También describe recuerdos que tiene con aquellos niños, que poco a poco fueron creciendo y le fueron expresando sueños y metas que tenían en la vida: "querían ser pilotos, profesores, médicos, colaborar en una ONG...", señala la educadora.

Sobre Youness Abouyaaqoub, el considerado responsable material del atropello en La Rambla que fue abatido ayer por los Mossos en Subirats (Barcelona), confiesa no haber conocido nadie tan responsable como él y se cuestiona: "¿cómo ha podido ser posible?".

En todo caso, en la carta, también condena los hechos ocurridos porque según ella "no tienen explicación y no son lícitos", y subraya estar "herida" por el odio que ha podido observar en las redes sociales, la calle o el pueblo, lo que asegura que se trata de "pura ignorancia, indiferencia y no saber ponerse en la piel del otro".

También Josep Maria Castaño, director de la escuela Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser y que tuvo en clase a dos de los terroristas de la célula del atentado de Barcelona, ha hecho público en su blog un texto condenando los hechos ocurridos el pasado jueves.

En la carta, Castaño explica que pese a la radicalización de estos jóvenes de Ripoll y Ribes, "no dejaremos de luchar para que nuestra sociedad sea tolerante, se pueda vivir en libertad y en paz".

"Quizá con vosotros hemos perdido la partida", admite el profesor, que añade: "pero no vamos a renunciar a seguir intentándolo para ganar todas las que podamos" anuncia.

"Siento una mezcla de tristeza y rabia, pero los maestros somos tozudos y el día 12 estaremos otra vez en las escuelas con el firme propósito de que nuestra sociedad esté basada en el respeto a la diferencia", concluye el profesor.