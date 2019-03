La agilidad de la nube y el riesgo de dependencia de un proveedor, detrás del crecimiento de la flexibilidad Multi-Cloud

'Where is Hybrid Heading? Views on exploiting multi-modal IT', cuenta con la participación de 400 responsables de toma de decisiones en TI de ocho países, en una investigación realizada por la firma de investigación Pierre Audoin Consultants (PAC) para Fujitsu, como se informa en un comunicado.

En ella, se destaca la creciente demanda de flexibilidad, las habilidades de orquestación y la gestión consolidada de las TI híbridas y sistemas 'multi-cloud', debido a que las organizaciones mantienen un equilibrio cuidadoso entre la agilidad de la computación en la nube, el riesgo de complejidad y la dependencia de un proveedor.

Así, 'sourcing flexibility', que ayuda a evitar el bloqueo de proveedores al diversificar las cadenas de suministro-, se ha convertido en la consideración más importante para la adopción de TI híbrida, calificada como "crítica para el negocio" o de "gran importancia" en el 80 por ciento de los encuestados.

En un mercado donde más de la mitad (55%) de todas las organizaciones con TI híbrida ya están basadas casi todas en la nube, la flexibilidad de contratación también es clave, como lo indica el 86 por ciento.

La necesidad de lograr un cambio de transformación más rápido se vuelve "obvia", como indica la compañía, teniendo en cuenta que tres cuartos de las organizaciones califican la capacidad de sus TI para responder rápidamente a los eventos como "críticos para el negocio" o "muy importantes".

Una mayor agilidad también se desvela como importante, con un 79 por ciento, en tanto que se entiende como un beneficio de la adopción de TI Híbrida y como respuesta a la presión competitiva, donde los sistemas de TI no pueden retener los programas de transformación digital.

Este énfasis en la velocidad de respuesta también ayuda a explicar por qué el 63 por ciento de los usuarios de TI híbrida en la encuesta consideran la mayor velocidad de entrega y los resultados de negocio más fiables como la razón "más convincente" para asociarse con un proveedor para la entrega de 'cloud' y TI tradicional.

También cabe resaltar que la integración y la orquestación es la principal barrera a la que se enfrentan las organizaciones que buscan crear, conectar y optimizar entornos de TI híbridos, con poco menos de la mitad (48%) de todos los encuestados indicando que es "un gran desafío" y sólo uno de cada diez (10%) no tiene ningún problema con la integración y orquestación.

El informe de PAC muestra una falta de inclinación para asumir la gestión de múltiples nubes similares. Alrededor del 90 por ciento de los encuestados en los sectores de transporte y público, prefieren tener una administración consolidada de un solo proveedor para cada tipo de nube.

En general, y como apuntan desde Fujitsu, en todos los mercados verticales, entre dos tercios y tres cuartos de los encuestados, planean designar a un solo proveedor para cada tipo de nube, con un promedio general del 76 por ciento.