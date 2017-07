Si te has decidido y quieres darle a tu hijo tu viejo móvil, asegúrate de hacer esto primero

Tu hijo cree que tiene la edad suficiente para tener un móvil. Te pide que le compres uno, "que todos los de su clase tienen smartphone". Probablemente tú lo veas de diferente manera y consideres que aún es algo temprano para dar ese paso. Después de que te insista aproximadamente unas mil veces, acabas cediendo y optas por otra opción: dejarle el móvil viejo que ya no utilizas.



Pues bien, aunque sea un móvil que tenías olvidado en un cajón, vas a tener que hacer igualmente unas cuantas cosas primero antes de cedérselo a tu hijo. Concretamente te recomendamos 4 pasos que consideramos imprescindibles para que puedas estar tranquila con el uso que le dé cuando no estés junto a él.





1. ELIMINA TODOS TUS DATOS

Lo que no puedes hacer es entregarle tu móvil viejo a tu hijo sin antes revisar el contenido que hay guardado en él. Así que el primer paso será borrar todos tus datos de ese teléfono. Para ello deberás restablecer los ajustes de fábrica del teléfono. Es, sin duda, la mejor manera de limpiar en profundidad todos tus datos personales que se han ido acumulando con el uso que le has dado al terminal.

Naturalmente, asegúrate de haber copiado todos los datos y archivos que quieras conservar. Una forma muy sencilla es hacer una copia de seguridad o bien volcar todo el contenido a tu ordenador. Una vez realizada esta comprobación, ya puedes limpiar el dispositivo. Tendrás que ir a los 'ajustes' de tu teléfono y seleccionar la opción 'restablecer datos de fábrica' o bien 'borrar todo el contenido y configuración', dependiendo del móvil del que se trate. Así de sencillo. Tendrás un teléfono prácticamente nuevo.





2. CONTROLA LO QUE TU HIJO PUEDE HACER CON EL MÓVIL

El siguiente paso es ayudarle a instalar solo las aplicaciones que quieres que utilice. Una vez se hayan descargado, desactiva u oculta la tienda de aplicaciones para evitar disgustos innecesarios. Sé pedagógico con tu hijo y dedica un tiempo a explicarle cuáles son aquellas apps a las que puede acceder y para qué sirven.

En el caso de aplicaciones que vienen instaladas por defecto, puedes desinstalarlas, desactivarlas o bien ocultarlas. Siempre podrás volver sobre ellas cuando las necesites. Simplemente las estarás dejando fuera de la vista de tu hijo de forma temporal.





3. ESCONDE LA CONFIGURACIÓN Y EL CORREO

Del mismo modo que has hecho con las aplicaciones inapropiadas, también podrás esconder de la pantalla los iconos del correo electrónico y de la configuración o ajustes. Si prefieres prevenir que curar, evita que tu hijo trastee y toquetee donde no debe.

Una forma sencilla de hacerlo es crear una carpeta, meter en ella todos aquellos servicios que no quieres borrar pero sí mantener alejados del niño y, como ya hemos hecho en el paso anterior, ocultar esta carpeta. Siempre que lo desees podrás volver a hacerla visible.





4. ACTIVA EL MODO AVIÓN

El acceso a Internet y al universo de contenido que proporciona la Red es una de las principales preocupaciones de los padres. Impedir que los niños naveguen por páginas inadecuadas es vital y por eso se convierte también en uno de los motivos de mayor peso por los que se les restringe el uso del móvil a los menores.

Una alternativa a la restricción del 'smartphone', asegurándose al mismo tiempo de que el pequeño no tiene acceso a Internet es activar el modo Avión, que corta el acceso a los datos del teléfono. Sin embargo, recordemos que el Wifi sí funciona aún con el modo Avión activado. En este caso, deberemos tener desactivado el wifi en el terminal y asegurarnos de que la clave no esté memorizada y no se conecte automáticamente.