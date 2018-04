Cómo cargar correctamente tu Nintendo Switch sin que su batería se resienta por ello

La actualización a la versión 5.0 del 'firmware' de Nintendo Switch trajo consigo importantes problemas de rendimiento en algunas consolas cuando eran empleados accesorios no oficiales. Según habían explicado varios usuarios afectados en distintos foros, sus dispositivos dejaron de funcionar tras la instalación de la nueva versión.

La propia Nintendo explicó la pasada semana al portal Kotaku que los accesorios de otros fabricantes no son sometidos a sus pruebas de rendimiento, lo que se podía traducir en que problemas de compatibilidad.

Para garantizar un óptimo funcionamiento de la batería de Switch, el sitio de Soporte para Japón de la compañía ha facilitado una serie de consejos para cargarla correctamente. En primer lugar, ha recomendado cargar la consola en un ambiente que se encuentre entre los 5 y los 35 grados centígrados para obtener una carga óptima, lo que indica que en verano hay que tener más cuidado.

Desde Nintendo también han aconsejado que no pasen más de seis meses desde la última recarga de la batería, ya que si no se realiza existe la posibilidad de que se esta se descargue por completo y no pueda ser recargada adecuadamente en un futuro.

La compañía japonesa ha advertido de que las cargas reiteradas de la batería hacen que su duración sea cada vez menor "de forma gradual". De este modo, es aconsejable que las recargas se realicen solo cuando la batería de la consola está casi agotada y se eviten las cargas sin motivo.

Además, Nintendo ha explicado que si la batería dura muy poco tiempo o es imposible cargarla, esta debe ser reemplazada por una nueva. Para ello, el usuario debe ponerse en contacto con su soporte técnico.