Los nuevos controladores de Samsung admiten la carga de 100W para dispositivos móviles

La empresa de tecnología ha anunciado hoy el lanzamiento de dos cargadores nuevos de entrada USB tipo c, el SE8A y el MM101. Los enchufes permiten una carga rápida de hasta 100W, en comparación con los 10W habituales de los cargadores móviles. Debido a su alta potencia también son compatibles con otros dispositivos como tabletas, portátiles y monitores.

Los dos nuevos chips cumplen con la última especificación USB para carga rápida, USB-PD 3.0, para entregar la cantidad óptima de energía para una carga más eficiente y tienen un flash incrustado (eFlash) que permite actualizar el 'firmware' para cumplir con los últimos requisitos USB y proveer de 100 vatios.

El cargador MM101 admite un algoritmo de cifrado simétrico, Advanced Encryption Standard (AES), para la autenticación del producto e incluye capacidades de detección de humedad para garantizar condiciones de carga más seguras.

Por último, el SE8A es el primer cargador del mercado que tiene incorporado un elemento seguro (equivalente a CC EAL5 +), que proporciona medidas adicionales de protección como el almacenamiento de claves de seguridad y la codificación y decodificación de datos confidenciales dentro del dispositivo.

Además, admite la autenticación de USB de tipo C, un programa de autenticación basado en certificados para cargadores y dispositivos USB de tipo C que evita el uso de productos no aprobados.