Cómo conseguir que los niños usen las 'tablets' de forma segura

En la actualidad, resulta complicado mantener a los niños apartados de dispositivos tecnológicos como 'tablets' o 'smartphones'. Además de las tentaciones como juegos, vídeos, 'apps' y música, el uso de 'tablets', si no es adecuado, entraña también peligros, tanto por la falta de conocimiento de los menores, que pueden acabar comprando online sin darse cuenta o dando demasiada información a desconocidos, como un uso demasiado extenso, que los impide realizar otras actividades.

Unas de las primeras medidas que los padres tienen que tomar se refiere a la limitación del tiempo de uso de las tabletas. En general, los niños pueden usar estos dispositivos, pero el tiempo de uso varía según la. Desde Softonic aconsejan que los apdres itnroduzcan las tabletas en la vida de los niños a partir de los dos años.

En la franja de edad de 2 a 5 años, los niños pueden, en términos generales, usar una tableta entre 30 y 60 minutos al día. Los que son algo más mayores, de entre 7 y 12 años, pueden usar estos equipos una hora al día, y a ser posible con los padres delante, evitando las redes sociales y su uso durante las comidas.

En menores de 12 a 15 años, el tiempo máximo aconsejado se establece en 90 minutos diarios. Los padres deben prestar especial atención a las redes sociales y al uso de Internet, mientras que a partir de 16 años el límite sube hasta las dos horas y media diarias.

HABILITAR EL CONTROL PARENTAL DESDE 'RESTRICCIONES'

Es importante que los padres habiliten las restricciones de control parental, como apuntan desde la compañía. En las 'tablets' iPad, es posible limitar los contenidos para niños y elegir un PIN desde la opción que aparece en el menú de Ajustes, pulsando en 'General' y 'Restricciones'.

Una vez establecido el control parental, Softonic aconseja desactivar aplicaciones y navegadores que se consideren inadecuados para los niños a través del Control de contenidos. Es posible desactivar también la instalación de estas aplicaciones si se cambia a 'Modo apagado' la instalación de 'apps'.

DESHABILITAR LAS COMPRAS DESDE 'APPS'

Otro de los consejos pasa por desactivar las compras a través de las aplicaciones. Para ello, es necesario acceder al menú de ajustes del iPad y desactivar el interruptor de compras. Además, se recomienda deshabilitar la localización para evitar que los niños compartan su ubicación con extraños, accediendo al menú 'Privacidad' y seleccionando "Servicios de localización", desde donde es posible restringir algunas 'apps' o bloquearlas todas.

Para proteger la cuenta, es importante también activar la opción de 'No permitir cambios para las cuentas' en el menú de opciones de cada aplicación, de forma que no sea posible modificar la cuenta de correo asociada y que así los niños no utilicen otra.

EVITAR QUE JUEGUEN CON EXTRAÑOS EN MODO MULTIJUGADOR

Dado que los videojuegos son uno de los aspectos que más interesan a los niños, es aconsejable protegerlos en su uso. Para evitar que jueguen con extraños en modos multijugador, es posible acceder al Game Center de iPad desde donde se puede, desde la sección 'Restricciones', desactivar la opción 'Multijugador'.

Con el objetivo de evitar que los niños accedan a contenidos no aptos para su edad, otra de las recomendaciones es seleccionar desde la pestaña de 'Contenido permitido', cuáles contenidos resultarán accesibles.

Softonic subraya dos precauciones que deben adoptar los padres: deshabilitar la función de "borrar datos', de manera que no se borren todos los datos, incluso al introducir la contraseña de forma incorrecta diez veces; así como utilizar fundas gruesas y protectores de pantalla con los que prevenir caídas.