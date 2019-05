El foro de la comunidad de hackers OGusers, hackeado por su rival

Según ha informado el investigador en ciberseguridad Brian Krebs, el administrador de OGusers no comunicó a sus usuarios el día del hackeo (12 de mayo) lo que había sucedido, sino que comunicó que había habido un fallo en los discos duros, por el que se habían eliminado los mensajes privados de varios meses y publicaciones del foro, y que tenía que restaurar la copia de seguridad de enero de este año.

Cuatro días después, RaidForums publicó la base de datos de la página en su foro. Esta filtración, a la que ha tenido acceso el investigador, incluye información sobre los nombres de usuario, direcciones de correo electrónico, contraseñas, mensajes privados y direcciones IP de alrededor de 11.3000 usuarios de la comunidad de hackers.

Como respuesta, OGusers se ha llenado de quejas de sus usuarios hacia el administrador del portal, 'Ace', recriminándole que tras el hackeo ha alterado la funcionalidad del foro para evitar que sus usuarios eliminen de allí sus cuentas.

Un usuario lo resume de esta manera: "Ace está como: no voy a reemplazar los discos duros, haciendo que la página retroceda cuatro meses; la página no es segura, causando que la información de sus usuarios se filtre; desactivo la autoeliminación para no dejar que la gente se marche".