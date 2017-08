Cómo comprobar si tu cuenta de Dropbox es segura o alguien ha entrado sin tu permiso

Con más de 500 millones de usuarios activos, Dropbox es una de las plataformas de almacenamiento en la nube más utilizadas a nivel mundial. Como todo servicio con un número tan elevado de clientes, la empresa incorpora poco a poco mejoras para atraer nuevo público y mantener el que ya tiene. Una de las últimas incorporaciones ha sido una herramienta online para comprobar la seguridad de la cuenta.



El guardado de archivos en la nube suele contener información privada de los usuarios, de manera que este tipo de cuentas tienen que ser siempre seguras y debe haber formas sencillas para comprobar que no haya ningún problema con los accesos no deseados para evitar el robo de datos. Desde el pasado mes de junio ya no hace falta recurrir a una herramienta de terceros para analizar la protección y seguridad, un gran punto a favor de la compañía.

Si eres usuario de Dropbox debes aprender a usar esta herramienta; con ella podrás comprobar la seguridad de manera regular. Atento a este tutorial para saber bien cómo hacerlo paso a paso.





Comprueba la seguridad con esta guía

Accede a la herramienta de seguridad de Dropbox con tan solo introducir tu usuario y contraseña. Una vez iniciada la sesión, esta nueva opción se dividirá en 5 pasos por los que irás pasando uno a uno para saber si está o no todo en orden.

Lo primero que vas a tener que hacer es comprobar si el correo asociado a la cuenta es correcto. Este paso se sobrentiende que sí debido a que acabas de iniciar sesión con dicho correo, pero la herramienta te guiará para cambiar el email si deseas asociar la cuenta de Dropbox a otro diferente

El siguiente paso es ver qué dispositivos tienen acceso a tu cuenta, desde un teléfono a un ordenador. En la lista aparece el nombre concreto del aparato y del navegador donde se ha iniciado sesión con la cuenta. Si alguno de ellos no te cuadra, debes pulsar en la X correspondiente a cada nombre (en la horizontal del mismo, a la derecha del todo) para eliminarlo de la lista y cerrar sesión en él. Cuando tengas todo controlado, pulsa en siguiente para avanzar

El tercer paso consiste en ver qué aplicaciones has vinculado a tu cuenta de Dropbox. Si no has vinculado ninguna, se mostrará en pantalla directamente el botón de "Siguiente"; si ocurre lo contrario, saldrá en el centro de tu visión el listado con todas ellas. Haz lo mismo que en el paso anterior, es decir, revisa si todas son correctas y anula en la X todo aquello que no te cuadre o que ya no utilices

La siguiente opción que aparecerá en pantalla es la relacionada con el cambio de contraseña. Como ya te hemos comentado alguna vez desde Portaltic, es importante que la contraseña siempre sea lo más segura posible y que solo tu la conozcas, de tal manera que no está mal seguir los consejos que proporciona el mismo servicio y cambiar la que tengas actualmente por una mejor. Cuando termines, solo pulsa en guardar