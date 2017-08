Estas son las clases de personas que habitan en Facebook: claves para detectarlas

Por mucho que tengamos pequeños detalles que nos diferencien los unos a los otros, las personas tenemos patrones de conducta generales que nos sitúan en diferentes grupos. Las redes sociales no son una excepción a esta regla puesto que son una extensión de nosotros mismos y un estudio publicado recientemente afirma que esta teoría se cumple para Facebook, donde nos podemos encontrar cuatro tipo de personas: los constructores de relaciones, los mirones, los pregoneros y los 'selfies'.



El estudio ha sido realizado por investigadores de la Universidad de Brigham Young en Utah, Estados Unidos, y publicado por la revista internacional Virtual Communities and Social Networking, tal y como ha publicado el medio QZ y como se puede leer en este enlace.

La investigación extrae las cuatro categorías ya citadas de un experimento en el que los sujetos tuvieron que responder a una lista con 48 afirmaciones. Dichas afirmaciones iban desde "Facebook es una fuente de estrés, me deprime" hasta "Facebook es un método instantáneo para pedir ayuda o algo que necesito a alguien".

Los objetos de estudio debían ordenar las declaraciones en una escala según la relación que tuvieran con ellos; la escala iba de "se parece a mí" a "no se parece en nada a mí". Un total de 47 personas de entre 18 y 32 años participaron en el estudio, por lo que puede ser que alguien de mayor edad no se termine de sentir identificado.

Los investigadores señalan que, debido al uso de "la metodología Q" no fue necesario que hubiera más sujetos, ya que dicho enfoque permite investigar temas subjetivos a través de clasificaciones, estadísticas y análisis de factores, por lo que el tamaño pequeño de la muestra no interfiere a la hora de sacar unas conclusiones sólidas y objetivas.

El estudio señala que pese a haber cuatro categorías definidas, uno puede sentirse identificado con más de una. Aún así, siempre va a haber una única con la que cualquiera se identifique sobre las demás. Estas son las cuatro clases de personas que habitan en Facebook y cómo puedes detectarlas.

CONSTRUCTORES DE RELACIONES

Los constructores o creadores de relaciones son los que utilizan Facebook como un método de contacto con sus familiares y amigos, una fórmula para estrechar lazos con ellos y hacer más fuertes las relaciones ya existentes. Según el estudio, una de las afirmaciones destacadas de este tipo de personas es "Facebook me ayuda a expresar mi amor por mi familia y permite que mi familia me exprese el suyo".

No es difícil identificar a las personas que entran en este grupo. Los creadores de relaciones tienden a publicar muchas cosas y siempre están observando las fotografías y vídeos que otros publican, algo que se puede observar gracias a que comentan en las publicaciones con bastante frecuencia y buscan participar en conversaciones. Este grupo no considera que Facebook sea algo meramente virtual, sino "un espacio para contar historias personales donde la información fluye libre entre los amigos y la familia".

MIRONES

Los mirones consideran que tener Facebook es una obligación social, una parte indispensable de la vida moderna que no pueden perderse. Los que pertenecen a este grupo se sienten identificados con declaraciones del estudio como "puedo mirar libremente el perfil de Facebook de alguien que me gusta y conocer sus intereses o si tiene una relación" o "necesito utilizar Facebook para estar conectado con otras personas".

El grupo destaca porque las personas apenas dejan comentarios ni dan a "like" u ofrecen reacción alguna a las publicaciones de los demás, a pesar de que se pasan el día mirando qué hacen o dejan de hacer sus contactos. Además, tampoco publican mucha información personal o comparten imágenes, vídeos o estados ya que consideran que la gente importante en sus vidas ya saben de sobra qué hacen o dejan de hacer porque lo vive con ellos.

PREGONEROS

Dentro del grupo de los pregoneros se incluye a todas aquellas personas que utilizan Facebook para comunicar sus intereses, contando a los cuatro vientos ciertos aspectos que les parecen interesantes para promocionarlos. Aquí se incluye gente como los periodistas, activistas, sindicalistas u organizadores de eventos.

A diferencia de los creadores de relaciones, los pregoneros no igualan el mundo virtual a su vida real, es decir, que a pesar de que tienen la necesidad de transmitir cierta información no buscan una continuación de la conversación.

Este grupo se identifica porque no comparte información privada, sino más bien noticias de última hora, artículos o vídeos para concienciar de algo e incluso los "memes" más populares del momento. No les importa si sus contactos leen la publicación o incluso si les gusta, lo realmente importante es la difusión que hacen del contenido. La mayoría de los pregoneros no hablan con su familia a través de Facebook, ya que consideran que ésta es más importante y mantienen las conversaciones a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto privados.

SELFIES

El último tipo se explica por sí mismo. El grupo de los "selfies" es el grupo considerado como 'millennial', personas que no paran de publicar imágenes, vídeos y estados varios para atraer la atención hacia ellos mismos, no como un método de comunicación con otros como sí que hacen los constructores de relaciones. Afirmaciones como "cuantas más notificaciones de 'me gusta' recibo, más aprobado me siento por otros".

Detectar a alguien en este grupo es fácil. Basta con ver cuántas cosas publica y en cuántas sale él o información sobre él. Gente que publica muchas fotografías de sí mismo a la espera de recibir muchos "likes" es un ejemplo claro de alguien que se enmarca en esta clase. "Hacer una foto y guardarla en el móvil no sirve para nada, pero si la publicas en Facebook se muestra que has hecho algo", declaró uno de los participantes en el estudio.