El portal de ciberseguridad 'No More Ransom' cumple su primer año con más de 28.000 dispositivos descifrados

A lo largo de este periodo, la actividad de ataques por 'ransomware' se ha visto marcada por la acción global de WannaCry y de otro virus que ha registrado distintas denominaciones como ExPetya, como lo ha identificado Kaspersky Lab. La compañía rusa ha recordado a través de un comunicado que el total de usuarios que entre abril de 2016 y marzo de 2017 se han visto afectados por este tipo de ciberataques creció en un 11,4% comparado con un año antes, "pasando de 2.315.931 a 2.581.026 los usuarios afectados en todo el mundo".

'No More Ransom' está disponible en 26 idiomas e incluye 54 herramientas de descifrado, ofrecidas por nueve 'partners', que abarcan 104 familias de 'ransomware'. Hasta ahora, este servicio ha recibido más de 1,3 millones de visitantes únicos y ayudado a descifrar más de 28.000 dispositivos. Su mayor pico de actividad se produjo en mayo, cuando estalló la crisis de WannaCry, que generó más de 150.000 visitas a la web de la iniciativa.

MÁS DE 109 SOCIOS

La iniciativa cuenta con 109 'partners', entre los que se encuentran organizaciones policiales como las de República Checa, Grecia, Hong Kong o Irán, las últimas en incorporarse a esta red de socios. Kaspersky Lab ha destacado que el éxito de la iniciativa "es compartido", ya que es imposible alcanzar los objetivos "aisladamente por una fuerza policial o alguien de la industria". Uniendo fuerzas "se ha podido combatir mejor a los cibercriminales e impedirles que hagan daño a las personas, empresas e infraestructuras críticas, de una vez por todas", ha afirmado la compañía de ciberseguridad.

Las fuerzas policiales de todo el mundo, en estrecha cooperación con los 'partners' privados, están realizando investigaciones sobre los cibercriminales de 'ransomware' y su infraestructura. Sin embargo, ha recordado Kaspersky Lab, la prevención "es sin duda mejor que la cura". "Los usuarios de internet deben ante todo intentar evitar convertirse en víctimas", ha advertido, indicando que la web de 'No More Ransom' ofrece numerosas recomendaciones sobre prevención. En caso de ataque, "es importante no pagar el rescate e informar de la infección a la policía".