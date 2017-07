La media de ciberataques asciende a 384 casos diarios en España durante el primer semestre de 2017

A través de un comunicado, el INCIBE ha indicado que el aumento de las cifras globales respecto al pasado año se debe "al incremento de usuarios y dispositivos electrónicos conectados a internet", así como al mayor nivel de exposición a ciberamenazas que se deriva de este y la mayor capacidad de detección de incidentes por parte de la oficina estatal especializada en ciberseguridad.

El INCIBE ha detallado que 69.213 de los casos detectados (un 99,3%) se corresponden a ciudadanos, empresas y red académica, mientras 431 (el 0,7% restante) afectaron a operadores críticos. En función de la tipología, más de la mitad de los incidentes (67,36%) están relacionados con la infección de equipos a través de 'malware', seguidos de accesos no autorizados (14,91%) y fraudes (10,76%). Completan la clasificación el 'spam' malicioso que sigue con vida en la red gracias a la ingeniería social, las denegaciones de servicio, los escaneos de redes y sistemas, y los intentos de robo de información.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha recordado que la instalación de 'malware' en el dispositivo "permite a los ciberdelincuentes robar la información contenida en este y secuestrar tanto el equipo completo como algunos programas o datos específicos", además de reclutar el dispositivo para formar parte de redes de ordenadores infectados, zombis o 'bots', que, controlados por personas malintencionadas, acceden a los dispositivos para propagar virus, generar 'spam' o cometer otro tipo de delitos y fraudes.

Para estos casos, INCIBE ha propuesto una serie de recomendaciones entre las que destaca proteger el ordenador con antivirus y 'antimalware', y mantener actualizados los equipos, los sistemas operativos y todos los programas instalados en los dispositivos, así como "tener buenos hábitos de uso y aplicar el sentido común". El organismo ha recomendado "no instalar ni descargar nada que no se haya elegido o que no sea de fuentes de confianza, no pulsar enlaces de 'emails' cuyo remitente sea desconocido y tener mucha precaución con las aplicaciones que descargamos para dispositivos móviles", ya que podrían tener funcionalidades ocultas.