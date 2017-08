Una caída de Xbox Live deja a los usuarios sin servicio durante cuatro horas

Tras comenzar a registrarse las primeras incidencias en el servicio, el soporte de Xbox reconoció el problema a través de Twitter. En la propia página de Xbox Live dejó constancia de que los problemas afectaban tanto a los servicios principales de Xbox Live --entre ellos el registro en las cuentas y el juego en línea-- como a las compras de productos.

La caída del servicio ha afectado a usuarios de todas las plataformas desde las que se puede acceder a Xbox Live, tanto desde las consolas Xbox One y Xbox 360 como desde Windows 10 y otros dispositivos compatibles. Durante ese tiempo, los usuarios con cuenta no han podido crear nuevas cuentas ni registrarse en ellas, junto con otros problemas derivados como no poder descargar los contenidos comprados.

Our teams are investigating issues with Xbox Live, including launching games. Details & SMS updates at https://t.co/PzAdjUFMJj_ Xbox Support (@XboxSupport) 23 de agosto de 2017

Tras reconocer los problemas, desde su Twitter nuevamente el equipo de soporte de Xbox ha dado por concluidos los problemas técnicos de la plataforma 'online' cuatro horas después de haber comenzado las incidencias, y ha restablecido el acceso normal a las cuentas y también las compras desde el servicio.

Actualmente, la página oficial de soporte de Xbox Live refleja que el servicio ha vuelto a la normalidad, aunque el equipo de la plataforma ha seguido atendiendo en las redes sociales las incidencias reportadas por los usuarios afectados por la caída durante las dos horas siguientes al restablecimiento.