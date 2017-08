Siete 'apps' que desconocías y que van a mejorar tu verano

Con la intención de facilitarnos la preparación de nuestras vacaciones, son muchas las aplicaciones que han nacido para mejorar cada minúsculo pormenor. Desde Neffos, la marca de 'smartphones' de TP-Link, han recopilado las siete aplicaciones más útiles para este verano que, probablemente, desconocías.

1) Gopili: Siempre que organizamos cualquier tipo de vacaciones o escapadas nos preguntamos cómo vamos a llegar al destino elegido, nos hartamos de buscar precios de autobuses, trenes, aviones... comparando en busca de la mejor opción. Aparte del transporte tradicional, esta 'app' nos brinda además la oportunidad de buscar transporte colaborativo (BlaBlaCar y Amovens). Desde la misma aplicación, podremos ver las distintas opciones de transporte con su respectivo precio, pudiendo elegir de manera más rápida y sencilla cuál nos conviene más. ¿Has llegado a pensar que en ocasiones puede resultar más barato y rápido viajar en coche compartido que en tren o avión?

2) Packpoint: Llega el momento de hacer la maleta y siempre nos encontramos ante el mismo problema: ¿cuánta ropa me llevo?, ¿se me olvida algo importante? Esta aplicación nos recomienda qué ropa y 'gadgets' llevarnos en base al destino elegido y la duración del viaje. Es una 'app' muy útil para ahorrar tiempo en la preparación de nuestro viaje y llevar solo lo estrictamente necesario.

3) Windgurú: Para los amantes de la playa y del surf, esta aplicación debe ser un 'must' en sus dispositivos móviles. Windgurú te permitirá saber, en todo momento, la temperatura existente, la velocidad y la dirección del viento, las playas con un mayor oleaje con la especificación de su altura, las probabilidades de precipitaciones, etc. No dejes al azar la elección de tu playa; con Windgurú encontrarás esa ola que tanto buscas y necesitas este verano.

4) UVLeans: Con la llegada del verano y nuestras escapadas vacacionales, nos vemos expuestos durante mucho tiempo a los rayos del sol, con el consiguiente daño en nuestra piel. UVLeans es la aplicación que nos ayudará a mantenernos a salvo del sol. Nada más descargárnosla, deberemos insertar el lugar donde nos encontramos y crear nuestro propio perfil. Lo rellenaremos en base a nuestro tono de piel, color de nuestro pelo y ojos, y la cantidad de pecas que tengamos. Así, la aplicación será capaz de avisarnos de cómo hemos de cuidarnos y en qué momento del día deberemos tener más cuidado.

5) Komoot: Para los que prefieren el senderismo antes que la playa, Koomot es una aplicación que se creó para fomentar la actividad física. Esta aplicación te ayudará a planificar tu excursión, te facilitará desde el pronóstico del tiempo, las distintas rutas existentes en base al tiempo que quieras estar haciendo ejercicio, hasta poder crear y compartir tus rutas favoritas para que otros usuarios puedan disfrutarlas como tú.

6) Get Your Guide: ¿Cuántas veces has estado horas buscando qué hacer en tu destino de vacaciones?: esta 'app' nace como solución a este gran problema. Desde tu mismo dispositivo móvil, serás capaz de averiguar la oferta de actividades que vas a poder encontrarte cuando llegues al destino elegido. Además, podrás contratar varias actividades lúdicas donde disfrutar, de una manera más profunda, de las esencias que esconde cada ciudad alejado del turismo de masas.

7) Vivavideo: Después de nuestras vacaciones siempre nos encontramos un sinfín de archivos en la galería de nuestro dispositivo móvil que nos gustaría juntar para crear un vídeo resumen de nuestro viaje, pero ¿cómo lo hacemos? Mucha gente no sabe, no quiere o no puede invertir mucho tiempo en la creación de dicho vídeo. Para dar solución a ese problema nace esta aplicación. Gracias a su inteligencia artificial, con que seleccionemos los archivos que vamos a querer utilizar, será capaz de generar automáticamente un vídeo con los mejores momentos de cada uno de nuestros archivos. Una 'app' fácil de usar, que nos permitirá ahorrar mucho tiempo en la creación y edición de nuestros vídeos y que nos brindará un recuerdo para toda la vida.