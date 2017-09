Una aplicación de teclado para Android espía y filtra datos de más de 200 millones de usuarios

Así lo han afirmado expertos en seguridad del 'adblocker' Adguard en declaraciones al medio BetaNews, donde han detallado que GO Keyboard transmite la información recolectada a servidores chinos desde el momento en que se instala en el dispositivo. Además, Adguard también advierte que este teclado "podría haber usado peligrosas técnicas para descargar código ejecutable peligroso".

Desde Adguard han advertido de que la aplicación GO Keyboard no es la única que espía a los usuarios. Esta 'app' tiene varias versiones en Google Play, y además GO tiene otras aplicaciones como GO Launcher, un factor que explica el gran número de dispositivos afectados.

Google prohíbe tajantemente que las aplicaciones de su tienda descarguen y ejecuten código desde servidores ajenos, así como tampoco permite que estos servidores reciban los datos e información de los usuarios. Y aunque GO Keyboard y sus derivados violan ambas reglas, la compañía de Mountain View no ha borrado estas aplicaciones de Google Play.