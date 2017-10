La aplicación de 'streaming' Sky llega a las Smart TV de Samsung

Sky está disponible en las Samsung Smart TV adquiridas desde 2014 por un precio de 10 euros al mes, tal y como ha anunciado la compañía surcoreana a través de un comunicado. Este servicio ofrece al usuario la posibilidad de usar el servicio desde tres dispositivos de forma simultánea.

Los usuarios que contraten Sky en sus Samsung Smart TV podrán disfrutar en exclusiva de la octava temporada de la serie The Walking Dead, así como de sus siete entregas anteriores. Los clientes de este servicio de 'streaming' también tendrán acceso a un catálogo de contenidos como Anatomía de Grey, La Patrulla Canina o Modern Family. Además, a partir de 2018, también podrán ver producciones originales de Sky como Save Me, Melrose y A Discovery of Witches.

Además de estas series, el catálogo de Sky también ofrece películas y series de 20th Century Fox, NBCU, Paramount y Sony Pictures, además de los canales en directo Calle13, Comedy Central, Disney Junior, Disney XD, Fox, Fox Life, Historia, National Geographic, Nickelodeon, Syfy, TCM, TNT y el canal 24h de Operación Triunfo.

"Tenemos nuevos estrenos para Sky en camino y gracias al acuerdo con Samsung más clientes podrán disfrutar del contenido", ha comentado el director de Market Development de Sky España, David Núñez. En este sentido, el vicepresidente de Consumer Electronics de Samsung España, Raúl Martín, ha señalado que en España hay un "amplio número de usuarios a quienes les importan la calidad de imagen y sonido", por lo que el acuerdo entre Samsung y Sky les brindará la oportunidad de "disfrutar de estos contenidos en una calidad excepcional con la experiencia de uso intuitiva que ofrecen las Smart TV de Samsung".