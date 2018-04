La abogacía del Estado estudia el acuerdo de la Mesa sobre el voto de Puigdemont

El Ministerio de Justicia ha explicado que los servicios jurídicos del Estado estudian ya el acuerdo de la Mesa del Parlament para que el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont pueda delegar el voto como diputado, en abierto desafío a las medidas dictadas por el Tribunal Constitucional.

Fuentes del departamento señalan que se trata de una primera acción ante el acuerdo adoptado ayer por la Mesa del Parlament, donde la coalición electoral JxCat y ERC disponen de mayoría y respecto de la cual los servicios jurídicos de la Cámara catalana manifestaron sus discrepancias.

No obstante, no adelantan nada sobre una futura impugnación puesto que hasta el momento primero tienen que estudiar el documento y tras ello valorar si procede actuar o no.

Por otra parte, las fuentes califican de "clara y contundente" la decisión de la Fiscalía alemana que respaldó ayer en todos sus puntos la petición de extradición a España de Puigdemont, quien deberá seguir en prisión por considerarse que hay riesgo de fuga.

Al respecto, señalan que la decisión del departamento fiscal de Schleswig-Holstein "no les sorprende" porque todos los países comunitarios son Estados de derecho y en ese pilar se basa el proyecto de la Unión Europea, en la confianza, la colaboración y el reconocimiento mutuo entre sus miembros.

Para Justicia, la decisión de ayer de la Fiscalía alemana no solo es "clara y contundente" sino que es ante todo una manifestación del buen camino que deberían llevar estos procedimientos entre Estados miembros de la UE.

Desde el departamento que dirige Rafael Catalá confían en que la Justicia alemana atienda la petición del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, del mismo modo que la atendería España en sentido inverso.

Asimismo, esperan en que el resto de estados actúen en la misma línea que la manifestada por la Fiscalía alemana respecto del resto de políticos catalanes huidos de la Justicia en Escocia, Bélgica y Suiza.