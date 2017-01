Zoido, tras libertad de yihadistas,valora el esfuerzo policial antiterrorista

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defendido el "trabajo incansable" de la Policía Nacional contra el terrorismo yihadista, un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dejara en libertad a 2 detenidos el 28 de diciembre al considerar que "no hay dato alguno" que avale su actividad terrorista.

Las palabras del ministro coinciden con el anuncio de la Dirección General de la Policía de que estudiará la investigación de la Brigada Provincial de Información de Madrid.

En declaraciones a la prensa la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, donde ha felicitado a los efectivos que han actuado en el reciente temporal, Zoido ha dicho que se trata de "una actuación singular y particular se está analizando, y una vez que la Policía Nacional llegue a conclusiones se las haremos saber a todos".

Preguntado por algunos pormenores del caso, como el no interrogatorio a dos agentes, ha respondido que no suele entrar a valorar "esos detalles".

"Hay unas diligencias que se llevan al juzgado, el juez instruye la causa y dicta resolución y los demás debemos respetar la división de poderes y el Estado de Derecho", ha apuntado antes de agregar: "A quien se interroga o no, no es misión mía y no voy a cometer el atrevimiento de entrar a valorarlo".

Ha relatado que la decisión del juez se produce porque, según el criterio del magistrado, "se habían desvanecido los indicios que habían dado lugar a la incoación del procedimiento y a las medidas que acordó (el juez) y que dio lugar al ingreso en prisión de los dos presuntos yihadistas".

Zoido ha resaltado el "trabajo incansable" tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo, con unos objetivos alcanzados "que no tienen parangón en las policías europeas".

"Estoy muy orgulloso y satisfecho del trabajo continuo y constante que hacen los servidores públicos, que desde el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil luchan contra el terrorismo, primero de ETA, contra el que siguen combatiendo, y también adaptándose de manera ejemplar en lucha contra el yihadista", ha subrayado.

Según el titular de Interior, "basta ver número de detenciones y el numero armas incautadas en últimos días para demostrar el trabajo concienzudo y serio que hay".