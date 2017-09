Los valencianos Los Zigarros, teloneros de The Rolling Stones en Barcelona

Los valencianos Ovidi y Álvaro Tormo, más conocidos como Los Zigarros, serán los teloneros de The Rolling Stones en el concierto que ofrecerán el próximo 27 de septiembre en el Estadio Olímpico de Barcelona, según ha informado Doctor Music.

Los Stones han presentado hoy la lista completa de los artistas invitados de la gira europea "Stones-No Filter", que el próximo sábado empezará en Hamburgo (Alemania), recorrerá doce estadios y finalizará en París, donde la banda ofrecerá tres conciertos.

Kaleo será el artista invitado en Hamburgo, Múnich y Spielberg, mientras que en esta última localidad también participará John Lee Hooker Jr.

Zúrich y Lucca contarán con la actuación de The Struts, De Staat lo hará en Amsterdam, Rival Sons en Copenhague y Düsseldorf, The Hellacopters en Estocolmo, Leon Bridges participarán en Arnhem y Cage The Elephant estarán en las tres últimas actuaciones del U Arena en París.

Los Zigarros son una banda de rock and roll que han editado dos discos: "Los Zigarros" (2013) y "A todo que sí" (2016).

Doctor Music ha informado de que ha puesto a la venta nuevas entradas para el concierto de The Rolling Stones en Barcelona, tanto de pista como de grada, tras realizar los últimos ajustes de producción.

Los Stones ofrecerán en Barcelona una lista de canciones repletas de clásicos como "Gimme Shelter", "Paint It Black", "Jumpin Jack Flash", "Tumbling Dice" o "Brown Sugar".