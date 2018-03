Zero Latency presenta Outbreak Origins, un nuevo 'shooter' de zombis en VR con hasta ocho jugadores

Outbreak Origins se desarrolla en un mundo devastado en el que los zombis han conquistado la Tierra. Tras la pandemia generalizada de un virus que ha convertido a los humanos en muertos vivientes, un reducido grupo de jugadores deberá sobrevivir a lo largo de diferentes escenarios infestados por estos seres y esperar a que llega la ayuda.

Una de las principales novedades que introduce este juego es la capacidad de albergar hasta ocho jugadores de forma simultánea, en lugar de los seis que era el máximo disponible hasta la fecha. Este aumento en el número de participantes hace que "la experiencia sea mucho más colaborativa y entretenida", según han explicado desde la compañía.

Otra de las características de este nuevo juego es que aprovecha "al máximo" el espacio de 200 metros cuatros de las instalaciones de Zero Latency en Madrid, lo que permite a los jugadores moverse con mayor libertad.

"Nuestro nuevo videojuego confirma que Zero Latency es el centro de ocio de realidad virtual más avanzado del mundo", ha declarado el director de Desarrollo de Negocio de Zero Latency, Alberto Marcos, quien ha recalcado que al igual que Singularity, Outreak Origins es "una experiencia con un desarrollo clásico de videojuego", que alberga un principio y un final, aunque "con la tecnología inmersiva que sólo es posible encontrar en Zero Latency, con 200 metros cuadrados para recorrer y, por primera vez, con ocho jugadores simultáneos".

El centro que alberga Zero Latency en España, ubicado en Madrid, ocupa la cuarta posición de un total de 19 centros distribuidos por todo el mundo. Desde su apertura, más de 33.300 jugadores han pasado por este centro, de los 325.000 de todo el mundo.

Con la incorporación de este nuevo juego, ya son cuatro los títulos disponibles en el centro de Madrid. El primero en llegar fue Zombi Survival, una aventura de supervivencia en la que un grupo de jugadores debe sobrevivir a oleadas de zombis hasta que llegue la ayuda. Posteriormente apareció Singularity, el primer título en el que el jugador podía recorrer un espacio con libertad a medida que avanzaba en el juego, y por último Engineerium, un juego basado en la exploración sin armas hasta encontrar a los miembros de una tribu perdida.