YouTube Originals incorporará anuncios para ofrecer sus programas de forma gratuita

La compañía ha decidido retirar el muro de pago de la plataforma YouTube Originals, para ampliar su acuerdo con los anunciantes y ofrecer sus nuevos programas de forma gratuita a cambio de mostrar anuncios.

Actualmente, la suscripción mensual a YouTube Premium tiene un precio de 11,99 euros al mes (con un mes de prueba gratuita), y permite el acceso a YouTube Originals, YouTube y YouTube Music sin anuncios, y la reproducción en segundo plano.

En 2018, YouTube Originals acumuló más de 2.500 millones de reproducciones con 50 programas, entre los que se encuentran The Jump, de Will Smith; Liza on Demand, de Liza Koshi; o Cobra Kai, la serie basada en la película Karate Kid, que ha renovado por una tercera temporada.

La nueva estrategia dará a los anunciantes "más oportunidades para interactuar con una audiencia más amplia, generar resultados significativos y alinearse con el talento más destacado de Hollywood y los creadores de YouTube", como explica la compañía en un comunicado.