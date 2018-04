Xbox anuncia un catálogo de 19 juegos retrocompatibles de Xbox Original para Xbox One

Esta renovación del catálogo no será a través de una única remesa. Como ha revelado el último Inside Xbox, realizado por la compañía este martes, el lanzamiento constará de una lista de diecinueve juegos de Xbox Original, como ha recogido Xbox en su blog oficial.

La primera de las remesas llegará el próximo 17 de abril, e incluirá The Elder Scrolls III: Morrowind, Breakdown o Conker: Live & Reloaded, entre otros. Para la segunda, con fecha del 26 de abril, para la llegada de esa segunda remesa, para así completar la lista de hasta diecinueve juegos de la Xbox Original al catálogo de retrocompatibles de Xbox One, con títulos como Star Wars Battlefront II, Destroy All Humans! o Star Wars: Jedi Starfighter.

Estos 19 títulos podrán jugarse en Xbox One tanto con el disco original como a través de su descarga digital.

A PARTIR DEL 17 DE ABRIL

The Elder Scrolls III: MorrowindBreakdownConker: Live & ReloadedJade EmpireSSX 3Blinx: The Time SweeperHunter: The ReckoningPanzer Dragoon Orta

A PARTIR DEL 26 DE ABRIL

Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith LordsStar Wars BattlefrontStar Wars Battlefront IIStar Wars Jedi Knight: Jedi AcademyStar Wars: Jedi StarfighterStar Wars: Republic CommandoMercenaries: Playground of DestructionDestroy All Humans!MX UnleashedFull Spectrum WarriorPanzer Elite Action: Fields of Glory