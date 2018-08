Xbox anuncia la llegada de la versión estable de Playerunknown's Battleground y presenta el juego indie Sable

En una nueva edición de Inside Xbox, la compañía ha presentado el tráiler y el 'gameplay' de Hunt: Showdown, un multijugador 'online' que pone al jugador en la piel de un cazador de monstruos que mata a estas criaturas por dinero.

El juego, además, pone a competir a los distintos cazadores por la recompensa, en un escenario oscuro, que busca recrear la tensión de la caza de monstruos al tiempo que la competición con otros cazadores.

Xbox ha anunciado la llegada de la versión estable de PlayerUnknown's Battleground (PUBG) a la Xbox One el 4 de septiembre. El juego también protagonizará el diseño de una nueva edición del mando de Xbox que llegará en octubre.

El programa Xbox Design Lab, que permite personalizar con texturas y colores el mando de Xbox One e incluso grabar un nombre o lema, ha introducido en esta ocasión nuevos estilos: sombra y camuflaje, con cinco opciones para cada uno.

Battlefield V también ha mostrado sus novedades, como la personalización de personajes y armas, las especializaciones que determinarán el estilo de juego. El juego protagonizará un pack de consola Xbox One X de 1TB y videojuego, que estará disponible

State of Decay 2 recibirá su primera expansión, Daybreak, el 12 de septiembre, e introducirá un nuevo modo de juego, en el que controlaremos a un miembro de élite que, al morir cambiará. También tendrá novedades el título de piratas Sea of Thieves: Forsaken Shores, introducirá los volcanes, que plantearán nuevos retos a los jugadores, a partir del 19 de septiembre.

Fallout 76, uno de los juegos más esperados de Xbox, ha mostrado las novedades del sistema CAMP, que permitirá a los jugadores crear su propio refugio y llevárselo cuando se marche a explorar. El sistema se puede usar solo o se puede propiciar la colaborar con otros, según decida el jugador. En cualquier caso, es opcional.

Este título de Bethesda también contará con su propio 'bundle' de juego y Xbox One X, que estará disponible con el lanzamiento de Fallout 76 el 14 de noviembre. Ori and the Will of the Wisps, por su parte, ha mostrado su nuevo modo para 'speedrunners', Spirit Trials.

Life is Strange 2, de Square Enix, lanzará su primer episodio el 27 de septiembre. En total, el juego se desarrollará en cinco episodios. Respecto a Devil May Cry 5, Xbox ha mostrado un 'gameplay' protagonizado por Nero. El juego estará disponible el 8 de marzo de 2019.

Xbox también ha presentado Sable, un título 'indie' conocido previamente como Project Sable, que despliega un diseño cuidado en un mundo abierto cubierto de arena. También ha mostrado Dayz, que estará disponible el 29 de agosto, y muestra un mundo postapocalíptico en el que el jugador deberá sobrevivir y para ellos podrá bien colaborar o perjudicar a los demás.

Forza Horizon 4, que llegará el 2 de octubre, ha incorporado las estaciones dotar de dinamismo a los escenarios e incluye un modo multijugador y otro en equipos. También tendrá su pack con consola Xbox One X o Xbox One S de 1TB.