Xbox One lanzará videojuegos con soporte para teclado y ratón

"No puedo anunciar cuáles juegos serán, pero los veréis pronto", ha asegurado el directivo, preguntado al respecto durante la cita. No obstante, Ybarra también ha reconocido que serán las empresas desarrolladoras las que decidan si apuestan por el teclado en sus títulos o no. "Orientaremos a las empresas a que piensen en el modo multijugador para dar el soporte de teclado a sus juegos", ha señalado el vicepresidente corporativo de Xbox.

Esto se debe a que hay títulos con los que es mucho más fácil jugar con teclado y ratón que con el mando, y viceversa. Por ello, el nuevo soporte podría ser usado para buscar oponentes que usen otros periféricos, y de esta forma obtener ventaja en las partidas multijugador. "Mucha gente me tuitea y me dice que no incluyamos el soporte para mantener el equilibrio de las partidas", ha reconocido Mike Ybarra.