Xbox One prueba un modo 'No molestar' que cancela las notificaciones de mensajes durante la partida

El nuevo estado 'online' 'No molestar' que prueba Microsoft se muestra en el estado de cada usuario conectado', de forma que lo vea el resto de usuarios de la plataforma. Además, con este modo activado, los mensajes no se muestran en las notificaciones incluso en caso de que se reciban, como ha explicado Microsoft en el blog de Xbox One.

En la actualización del 'software' de Xbox One, que Microsoft ha difundido a través de su programa de betas Alpha, la compañía ha incluido también la nueva función 'Próximos logros'. Esta herramienta muestra los logros en progreso que se encuentran cerca de completar y cuánto falta para ello en todos los videojuegos.

Junto a ello, la nueva beta de Xbox One cuenta también con unos nuevos Game Hub en tamaño mini, de manera que los centros de juego pasan a localizarse en el escritorio. Con ellos es posible acceder contenido de un videojuego, o ver quién está jugando, los logros y los grupos.

El nuevo 'software' de Xbox incluye también otras actualizaciones menores en el sistema de comentarios, que resalta mensajes recientes de la comunidad, opciones personalizadas para el modo ahorro de energía y otras modificaciones de carácter visual, con temas oscuros y claros.