Xbox anuncia el lanzamiento global de Forza Horizon 4 para Xbox One y PC

El nuevo título de la franquicia de carreras Forza Horizon ya está a la venta en todo el mundo, como ha anunciado Xbox a través de un comunicado oficial. El juego ofrece un mundo abierto para explorar ubicado en Reino Unido e incluye más de 450 vehículos distintos y jugables.

El videojuego incluye modo multijugador competitivo en línea a través del servicio 'online' Xbox Gold, con el que pueden competir hasta doce jugadores en una carrera de forma simultánea, y también incluye un modo cooperativo de hasta seis jugadores con misiones comunes entre estos. Forza Horizon 4 presenta distintos escenarios y hogares distribuidos a lo largo de Reino Unido y ofrece la posibilidad de crear distintos clubes de competición propios.

Forza Horizon 4 se ha lanzado en dos versiones que ofrecen distintos packs de coches, una versión Estándar con el paquete 'Drift', otra Deluxe con un mayor número de vehículos, a las cuales se suma la versión Excepcional, disponible desde el 28 de septiembre y que integra dos expansiones más junto con el pase de temporada para el 'online'.

El precio del juego es de 44,99 euros si se adquiere por medio del Xbox Game Pass. También salen a la venta packs que integran la consola Xbox One S y el juego por 249,90 euros, así como otro que recoge la Xbox One X, el nuevo título y el juego Forza Motorsport 7 por 449,90 euros. En la versión del juego para Xbox One X, este tiene imágenes con resolución de hasta 4K y alto rango dinámico (HDR) para conseguir un rango de color más amplio, así como un modo que ofrece 60 imágenes por segundo.