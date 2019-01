intu Xanadú acogerá del 8 al 24 de febrero la Super Mario Party de Nintendo Switch

Los asistentes al espacio Nintendo podrán enfrentarse todos contra todos o cooperar en equipos en los más de 80 minijuegos de Super Mario Party. Para quienes quieran seguir con las aventuras de Mario, New Super Mario Bros. U Deluxe permitirá descubrir y utilizar las habilidades de Mario, Luigi, Toad y sus dos compañeros nuevos, Caco Gazapo y Toadette, para superar los más de 160 niveles del Reino Champiñón y salvar a la princesa Peach de las garras de Bowser.

En intu Xanadú, como explican desde la organización, también habrá un espacio dedicado a los deportes, en el que los asistentes podrán jugar partidos de EA SPORTS FIFA 19, Mario Tennis Aces o aprender los movimientos básicos del boxeo con Fitness Boxing al ritmo de canciones de artistas como Lady Gaga, LMFAO, Avril Lavigne, entre otros. En el escenario de Just Dance, podrán demostrar sus dotes en la pista al ritmo de Calvin Harris, Bruno Mars, Sean Paul o David Guetta.

Otro de los títulos que podrá jugarse en intu Xanadú es Mario Kart 8 Deluxe, pilotando con los personajes más famosos de las sagas de Nintendo para descubrir los casi 50 circuitos que incluye el juego, que podrá jugarse tanto en la tele como en el modo portátil de la consola.

En intu Xanadú también habrá un espacio reservado para los seguidores de Pokémon con el juego Pokémon: Let's Go, Pikachu! Con él, los asistentes podrán derrotar a los entrenadores, conseguir las medallas y ser el mejor entrenador ganando la liga Pokémon.

También estará el juego Super Smash Bros, que dará la oportunidad de elegir entre los más de 70 luchadores que incluye para descargar adrenalina derrotando a los personajes más famosos de Nintendo: Super Mario, The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, Kirby, Star Fox, etc.

El espacio Nintendo se suma a la oferta de ocio que intu Xanadú quiere ofrecer a todos. Estará abierto del 8 al 24 de febrero.